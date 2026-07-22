La IFFHS contradijo a la FIFA y eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026 La reconocida entidad de historia y estadística destacó la brillante actuación del capitán argentino a sus 39 años. Mientras que la Casa Madre del fútbol había premiado al español Rodri, los números respaldan de manera "inequívoca" al 10 de la Selección.

El legado de Lionel Messi sigue sumando páginas doradas y cosechando reconocimientos, incluso semanas después de haber finalizado el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En las últimas horas, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) contradijo la decisión oficial de la FIFA y eligió al astro argentino como el mejor jugador del certamen, por encima del mediocampista español Rodri.

La prestigiosa entidad fundada por el alemán Alfredo W. Pöge determinó mediante un “veredicto inequívoco” que el capitán de la Selección Argentina fue, por escándalo, la figura máxima de la reciente Copa del Mundo.

Un torneo histórico a los 39 años

Lejos de que su edad o su presente en la MLS con el Inter Miami fueran un impedimento, Messi firmó una actuación que reafirmó su estatus como el mejor de la historia, sosteniendo la ilusión de todo un país. El “10” terminó su participación mundialista con números estratosféricos: disputó los 8 partidos, marcó 8 goles, repartió 4 asistencias y logró un puntaje promedio de 8.33.

Con este rendimiento incombustible, el rosarino se impuso sobre las grandes promesas y estrellas de la élite europea, como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland. Su presencia, su fútbol y su liderazgo fueron el motor fundamental para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni superara los obstáculos y alcanzara una nueva final, donde el sueño del bicampeonato se topó con el ajustado 1-0 a favor de España.

La diferencia de criterio con la FIFA y el “Once Ideal”

Al finalizar el torneo en Norteamérica, la FIFA había optado por galardonar al centrocampista del Manchester City, Rodri, argumentando que su rol fue determinante para mantener el equilibrio y el orden de la selección campeona del mundo. Sin embargo, para los analistas de la IFFHS, el impacto estadístico y la influencia total de Messi en el juego pesaron mucho más.

Para coronar este reconocimiento, la IFFHS publicó también su equipo ideal de la Copa del Mundo 2026. Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi encabeza el tridente de ataque titular junto al francés Kylian Mbappé y al joven español Lamine Yamal.

El dato de color que resalta aún más la contradicción con la FIFA es que Rodri, el mejor jugador para la máxima entidad, quedó totalmente marginado del once ideal de la IFFHS, perdiendo la pulseada en el mediocampo ante Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé. Una prueba estadística más de que, más allá del resultado final, el fútbol sigue rindiéndose ante la vigencia del capitán argentino.