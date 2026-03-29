La AFA publicó un fuerte comunicado en respaldo a la gestión de “Chiqui” Tapia Al cumplirse el noveno aniversario desde que Claudio Tapia tomó las riendas del fútbol argentino, la entidad madre emitió un mensaje oficial destacando los éxitos deportivos, el ordenamiento económico y la federalización impulsada durante su mandato. El texto reivindica un modelo "sustentable y transparente".

Este domingo 29 de marzo no es una fecha más en los pasillos de la calle Viamonte. Se cumplen exactamente nueve años desde aquel 29 de marzo de 2017, día en el que Claudio “Chiqui” Tapia asumió formalmente la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En este marco, la institución decidió publicar un extenso comunicado oficial a modo de balance, donde pondera fuertemente el camino recorrido y defiende los pilares de la actual conducción.

El texto difundido por la entidad hace un repaso integral de la “Era Tapia”, dividiendo los logros en tres grandes ejes: el éxito en las canchas, la reestructuración interna y la salud financiera de la asociación.

Los tres pilares que destaca el comunicado oficial

La AFA remarcó que, desde la asunción de la actual administración, se trabajó de manera sostenida en la normalización institucional, logrando fortalecer los vínculos con todos los actores del sistema para promover una estructura “más sólida, moderna y transparente”.

El balance de gestión, según la AFA:

Eje de Gestión Logros destacados en el comunicado Plano Deportivo Consagración histórica de la Selección Mayor en competencias internacionales (élite mundial). Desarrollo sostenido y planificación integral de las selecciones juveniles y femeninas. Plano Institucional Profunda modernización tecnológica y optimización de procesos administrativos. Fuerte federalización, brindando mayor participación y oportunidades a las ligas del interior del país. Plano Económico Consolidación de un esquema sustentable. Crecimiento de ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y administración responsable que permitió invertir en infraestructura para los clubes.

La visión a futuro y la “unidad” del fútbol

El mensaje institucional no solo miró hacia el pasado, sino que también buscó enviar una señal de fortaleza política de cara a lo que viene. En uno de sus pasajes más destacados, el comunicado subraya que este proceso permitió “recuperar el protagonismo histórico de Argentina en el escenario global”.

A modo de cierre, la entidad reafirmó el rumbo de la conducción actual:

“Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional.”