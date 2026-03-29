“La próxima va a ser en casa”: Franco Colapinto anticipó una histórica exhibición en las calles de Buenos Aires Tras finalizar 16° en el Gran Premio de Japón, el piloto argentino de Alpine revolucionó a los fanáticos al sugerir que girará en el país durante el receso de la Fórmula 1. Los detalles del posible circuito en Palermo y su bronca por la carrera en Suzuka.

La locura por la Fórmula 1 en Argentina está a punto de alcanzar un nuevo nivel. Luego de disputar el Gran Premio de Japón en el mítico circuito de Suzuka, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) dejó una frase que encendió todas las alarmas y desató la euforia de los fanáticos tuercas.

Consultado por la Agencia Noticias Argentinas sobre dónde sería su próxima vuelta a bordo de un monoplaza, el joven de Pilar respondió con una sonrisa y sin rodeos: “La próxima yo creo que va a ser en casa, pa”.

A raíz de esta declaración, tomó una fuerza inusitada la posibilidad de que el argentino realice una exhibición a gran escala en la Ciudad de Buenos Aires aprovechando el inminente receso de la categoría reina del automovilismo.

El circuito callejero en Palermo: fecha y trazado

Según trascendió en las últimas horas, el megaevento está proyectado para el domingo 26 de abril. La idea es armar un circuito callejero en el corazón del barrio de Palermo, teniendo como epicentro el Monumento a los Españoles.

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Los monoplazas rugirían transitando por las icónicas avenidas del Libertador y Sarmiento. La organización prevé un esquema mixto para el público: habrá sectores pagos con tribunas y áreas VIP, pero también amplias zonas de acceso libre y gratuito para que miles de argentinos puedan ver a Colapinto acelerar de cerca. Sería su primer gran baño de masas a nivel popular en el país, tras haber tenido participaciones de perfil más bajo como en la entrega de los Premios Olimpia.

Bronca en Suzuka: el Safety Car y los roces en pista

El anuncio de la exhibición llegó tras un fin de semana agridulce en Japón. En lo que fue la tercera fecha del campeonato, Colapinto cruzó la meta en la 16° posición, un resultado que, según él mismo explicó, no reflejó el verdadero ritmo del auto.

El argentino tuvo una gran largada, logrando superar a Gabriel Bortoleto. Sin embargo, luego quedó atascado detrás del monoplaza de Liam Lawson, a quien consideraba notoriamente más lento. Para superarlo, el equipo intentó la estrategia del undercut (parar antes en boxes para salir con gomas frescas y ganar la posición), pero la salida del Auto de Seguridad arruinó los planes.

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“Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, se lamentó el piloto de Alpine en diálogo con ESPN, tras ver cómo Lawson terminaba noveno gracias a esa neutralización.

El balance de la fecha y lo que viene para Franco:

Aspecto Detalle Carrera en Japón Finalizó 16°. Ritmo competitivo, pero estrategia arruinada por el Safety Car. Tensiones en pista Marcó la necesidad de superar a Carlos Sainz (duelo recurrente) y advirtió sobre lo peligroso que fue cruzarse a Oliver Bearman (Haas) con una diferencia de velocidad de más de 50 km/h en curva. Clima interno Señaló diferencias con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, aunque valoró el trabajo de Williams. Próxima fecha oficial GP de Miami (1 al 3 de mayo), luego del receso.