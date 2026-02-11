La AFA televisará los partidos de la Primera Nacional La máxima categoría del fútbol del ascenso ya no se verá por TyC Sports. Lo decidió el comité ejecutivo, que se reunió este martes en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

La AFA decidió este martes que los partidos de la Primera Nacional, la principal categoría del ascenso argentino, se televisen a través de una plataforma propia, que será la de la Liga Profesional: LPF Play.

A los dirigentes del ascenso les prometieron un ingreso mensual garantizado de $65 millones, un monto que equivale a un 58% de aumento en relación a lo que percibían la temporada pasada.

Se estima que los hinchas deberán pagar un abono mensual, luego del primer mes gratuito, a través de una aplicación para poder ver los partidos. De todos modos, este modelo de pago no estaría vigente para la primera fecha, prevista (en principio) para este fin de semana.

“Primeramente será gratuito”, confirmaron fuentes de la casa madre del fútbol argentino. “Después, el abono mensual costará entre $8 mil y $10 mil”, agregaron.

MIRA TAMBIÉN Presentaron una nueva denuncia contra Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Y recordaron que “se trata de una inversión. La decisión que se tomó no es para ganar dinero”. En este sentido, ya en la temporada pasada -y años anteriores también- la AFA subsidiaba con fondos propios a los clubes del ascenso.

El canon que pagaban los tenedores de los derechos no alcanzaba para cubrir todo el dinero que recibían los clubes de la Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A.