Argentina no pudo con Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender en la Copa Davis El equipo capitaneado por Javier Frana cayó 3-2 en Busan tras desperdiciar una ventaja de 2-1. Las derrotas de Tirante y Trungelliti en la jornada final condenaron a la Selección a pelear por la permanencia en septiembre.

La ilusión de la Selección Argentina de Tenis en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis terminó en frustración. En una serie disputada sobre superficie rápida en la ciudad de Busan, el conjunto nacional sufrió un duro revés al caer por 3-2 ante Corea del Sur, resultado que lo deja fuera de las finales y lo obliga a revalidar su lugar en la élite.

La jornada de domingo había comenzado con una luz de esperanza. La dupla debutante conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez (los jugadores 94 y 95 en la historia de la Selección) mostró solidez y complementación para vencer a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Ese triunfo puso a la Argentina 2-1 arriba en el marcador global, dejando la clasificación al alcance de la mano.

La debacle en los singles

Sin embargo, los locales se hicieron fuertes en los puntos decisivos. En el cuarto punto, Thiago Tirante (95° ATP) no pudo cerrar el partido ante Soon-Woo Kwon (343°). El platense cayó en tres sets (4-6, 6-4 y 3-6) en un encuentro que tuvo un desenlace doloroso: Tirante llegó a estar 2-0 arriba en el set definitivo, pero el coreano ganó cuatro games consecutivos para dar vuelta la historia.

La responsabilidad del quinto punto recayó sobre Marco Trungelliti (134°), quien se midió ante Hyeon Chung (392°). El argentino no pudo contrarrestar la efectividad del servicio y la frescura física de su rival, cayendo por 6-4 y 6-3, sentenciando así la eliminación albiceleste.

Operativo permanencia: lo que viene

Tras esta derrota, Argentina cae al Grupo Mundial I y deberá jugar un repechaje en septiembre. El objetivo será evitar el descenso de categoría, lo que obligaría a “remar desde atrás” para intentar volver a la élite recién en 2028.

Entre los posibles rivales para esa instancia decisiva figuran equipos como Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay.