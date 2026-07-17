La FIFA designó al árbitro para la gran final entre Argentina y España El esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Es el mismo juez que dirigió el partido ante Arabia Saudita en el debut del último Mundial. El llamativo invicto que mantiene la "Roja" bajo su arbitraje.

A escasos días del encuentro que paralizará al mundo futbolístico, la Selección Argentina ya conoce quién será la máxima autoridad en el campo de juego. La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vincic fue el elegido para dirigir la gran final del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará su cuarta estrella frente a España.

El partido, que marcará la séptima final en la historia del combinado nacional y la segunda de manera consecutiva, se disputará este domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora argentina) en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El antecedente de Qatar 2022: offsides y la polémica del VAR

Vincic, de 46 años e internacional desde 2010, afronta su segunda Copa del Mundo. Casualmente, su debut mundialista estuvo estrechamente ligado a la Selección Argentina, aunque no trae los mejores recuerdos: fue el encargado de pitar en la sorpresiva caída por 2-1 ante Arabia Saudita, en el estreno de la fase de grupos de Qatar 2022.

Aquel encuentro quedó marcado por la gran cantidad de posiciones adelantadas sancionadas en perjuicio del equipo de Lionel Scaloni. Uno de los fallos más recordados fue el gol anulado a Lautaro Martínez por un offside mal trazado mediante el entonces novedoso VAR semiautomático. No obstante, cabe aclarar que aquel error no recayó sobre el juez esloveno en el campo, sino que fue producto de una mala utilización de la tecnología por parte de los árbitros en la cabina.

Su camino en 2026 y el invicto español

En el actual Mundial de Norteamérica, Vincic ya superó la cantidad de partidos dirigidos en Qatar (donde también pitó el cruce entre Gales e Inglaterra). En esta edición, impartió justicia en los encuentros de fase de grupos entre Brasil y Marruecos, y Jordania contra Argelia. Además, fue el árbitro principal en la sorpresiva victoria de México sobre Ecuador por los 16avos de final.

Un dato que no pasa desapercibido en la previa es el historial de la Selección de España con este árbitro. La “Roja” fue dirigida por Vincic en cinco oportunidades y nunca conoció la derrota. Su saldo es altamente positivo en duelos clave: victorias ante Italia y Francia (en semifinales de Nations League 2023 y Eurocopa 2024, respectivamente), triunfo en fase de grupos de la Euro 2024 ante los italianos, y empates ante Colombia (amistoso) y Suecia (Euro 2020).

La terna arbitral confirmada para el domingo

El buen rendimiento general del esloveno le valió la designación para el partido más importante del torneo. El equipo arbitral en el campo de juego estará conformado de la siguiente manera (quedando aún pendiente la designación de los encargados del VAR):