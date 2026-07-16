Sonrisas, tranquilidad y confianza: las postales del regreso al trabajo de Argentina El plantel campeón del mundo retomó las prácticas tras vencer a Inglaterra y ya prepara el choque por el título frente a España.

Después del golpe sobre la mesa que la selección argentina dio ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, llegó el momento de la recuperación y el cambio de chip. No hay demasiado tiempo para descansar ni celebrar porque el domingo la Albiceleste se medirá contra España con un título en juego. Lionel Scaloni dispuso del primer entrenamiento, todavía en el complejo del Atlanta United, antes de partir a Nueva Jersey por la tarde.

El seleccionado nacional inició las tareas este jueves a las 12:30 (horario argentino) con los primeros 15 minutos liberados para la prensa. Los futbolistas que participaron del encuentro realizaron ejercicios regenerativos, mientras que los suplentes y quienes no sumaron minutos activarán con trabajos más intensivos pensando en igualar cargas con sus compañeros. Todo a cargo del preparador físico Luis Martín. De hecho, Lionel Messi junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros, se mostraron relajados y descalzos ante las cámaras en una de las canchas.

Sentir las cosquillas del césped en la planta es uno de los grandes placeres del capitán, de 39 años. Así, descalzo sobre la grama, se lo ha visto incluso, mate en mano, mientras observaba a sus hijos en la Academia del Inter Miami. También ha jugado así con Thiago, Mateo y Ciro en sus casas.

Enzo compartió en Instagram una de las imágenes, en la que se lo ve riendo junto a Paredes y la Pulga. El detalle: le puso música. Y la canción elegida fue “Wonderwall”, la misma que utilizaban los ingleses como banda de sonido de sus festejos. Un dardo sutil.

“Quiero hacer una mención especial a aquellos que no juegan, que tienen que entrenar cuando los demás descansan. Los que entraron hoy desde el banco han sido fundamentales. Al final, el fútbol y la vida es esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo. Estos chicos han demostrado eso”, fue uno de los conceptos que arrojó la conferencia de prensa de Scaloni posterior al 2-1 frente a los ingleses en Atlanta.

Lionel Scaloni cotejará el estado físico de su plantel y empezará a evaluar variantes de cara a la final contra España (REUTERS/Agustin Marcarian) Lionel Scaloni cotejará el estado físico de su plantel y empezará a evaluar variantes de cara a la final contra España (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la previa al clásico contra los británicos, se generó polémica por la disposición táctica y la modificación que el cuerpo técnico finalmente dispuso respecto al duelo de cuartos ante Suiza: Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul. El DT mencionó al respecto: “Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo en el banco… Me duele porque aparte de ser un chico que nos dio un montón, me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Y nos podemos equivocar. Eso de que no cambiamos a jugadores por lo que nos dieron no existe. Paredes fue suplente en el Mundial anterior, hoy Otamendi está en el banco, Di María fue suplente cuando le tocó. Uno quiere sacar lo mejor del equipo, y por suerte ellos lo entienden. Saben que cada decisión que se toma es por el bien del equipo”.

Esta declaración no hace más que anticipar que de cara al último compromiso del certamen, en el que Argentina y España dirimirán el título de campeón, puede haber variantes en la formación oficial. Todo está por verse, pero el primer paso será constatar el estado físico de cada uno de los elementos del plantel. Por fortuna para la Albiceleste, no hubo necesidad de recurrir a un tiempo suplementario, teniendo en cuenta además que los españoles contarán con un día más de descanso ya que habían disputado su semifinal el martes pasado ante Francia. Mientras la Scaloneta afrontó dos tiempos extras (ante Cabo Verde en 16avos de final y Suiza en cuartos), el seleccionado de Luis de la Fuente siempre cerró sus llaves en los 90 minutos reglamentarios.

Los futbolistas que jugaron ante Inglaterra realizarán tareas livianas hoy en Atlanta (REUTERS/Amanda Perobelli) Los futbolistas que jugaron ante Inglaterra realizarán tareas livianas hoy en Atlanta (REUTERS/Amanda Perobelli)

“España es un gran equipo, fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que era muy difícil de vencer. Por suerte lo habíamos analizado en marzo. Han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo”, mencionó Scaloni, todavía con las revoluciones por las nubes por la victoria ante Inglaterra. No será el único contacto que el entrenador argentino tendrá con los medios antes del domingo, ya que el sábado afrontará la última rueda de prensa ya en Nueva Jersey.

En definitiva, el contingente argentino se entrenó en horas del mediodía en el Atlanta Training Ground, en Georgia, para luego alistarse de cara al vuelo vespertino (con horario a confirmar) que tomarán rumbo a Nueva Jersey. Hoy por la tarde noche ya quedarán instalados en su nueva concentración, mientras que en la jornada de mañana habrá una práctica con apertura parcial a la prensa y zona mixta: hablarán dos o tres protagonistas.