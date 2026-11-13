La Selección Argentina afronta un duro desafío ante Uruguay en el inicio de la era pos-Messi El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que está a un paso de renovar su contrato, recibe a la "Celeste" en la Bombonera. El clásico se jugará a las 20:00 y marcará una prueba de fuego para los subcampeones del mundo tras el retiro del histórico capitán.

La Selección Argentina tendrá un examen de máxima exigencia este viernes cuando se enfrente a Uruguay en una nueva y apasionante edición del “Clásico del Río de la Plata”. El encuentro, correspondiente a la actual fecha FIFA, está programado para las 20:00 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) y contará con la transmisión en vivo de TyC Sports y Telefe.

El equipo nacional llega a este compromiso atravesando un momento de profunda transición. Por un lado, será la primera gran prueba tras la emotiva despedida de Lionel Messi, quien le puso fin a su inigualable carrera de 21 años vistiendo la camiseta “Albiceleste”. Por otro, el clima interno es de absoluto optimismo, ya que está todo dado para sellar la renovación del contrato de Lionel Scaloni al frente del conjunto subcampeón del mundo en 2026.

En el plano estrictamente futbolístico, el duelo ante la “Celeste” representa un salto de calidad necesario. En sus últimas presentaciones, Argentina no tuvo inconvenientes para golear a rivales de menor jerarquía: derrotó 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Por eso, el choque de esta noche servirá como un termómetro real para medir el nivel del equipo y comenzar a delinear la base de cara al futuro.

Enfrente estará un Uruguay que también vive su propio proceso de recambio. Tras el duro fracaso en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos, el seleccionado charrúa inició una nueva etapa bajo la conducción técnica de Diego Forlán. El elenco oriental llega con rodaje tras su última gira asiática, donde cayó 3-1 frente a Japón, pero luego logró reponerse con contundentes goleadas por 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India.

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Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Alberto J. Armando (La Bombonera) Hora: 20:00

20:00 Árbitro: A confirmar

A confirmar TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.