Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa y crece la expectativa por la renovación de su contrato El entrenador albiceleste hablará a las 15:00 en el predio de Ezeiza, en la previa del amistoso frente a Uruguay. Las negociaciones con la AFA estarían en la recta final para extender el exitoso ciclo por otros cuatro años y liderar la era pos-Messi.

Lionel Scaloni brindará este jueves una esperada conferencia de prensa desde el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, en la antesala del último entrenamiento de la Selección argentina de cara al amistoso frente a Uruguay. Más allá del plano futbolístico, todas las miradas y preguntas apuntarán a un tema excluyente: la renovación de su contrato.

Las negociaciones entre el entrenador y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían ingresado en su etapa final y, según trascendió, se espera un desenlace positivo que permitiría ampliar el ciclo más exitoso del conjunto nacional por, al menos, cuatro años más. Scaloni tomará contacto con los medios desde las 15:00, y no se descarta que durante el anuncio esté acompañado por el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

De la incertidumbre al optimismo

Cabe recordar que, tras la amargura de la final del Mundial 2026 perdida ante España, el DT había soltado una bomba al poner en duda su continuidad. Sin embargo, esa incertidumbre fue intensa pero breve. Durante la pasada doble fecha FIFA, entre fines de septiembre y principios de octubre, el oriundo de Pujato mostró un semblante mucho más cercano a la renovación.

“La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar”, reconoció en aquel momento, antes del cruce con Bolivia, y dejó una frase que ilusionó a los hinchas: “Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar”.

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“Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas”, había agregado.

El desafío de la era pos-Messi

En medio de este clima de optimismo para sellar su continuidad, Scaloni tendrá por delante un reto mayúsculo: encarar la inevitable era pos-Messi y conformar un nuevo grupo para seguir compitiendo al máximo nivel. Tras llevar a la Argentina a dos finales del mundo consecutivas (con la consagración en Qatar 2022 y el subcampeonato en 2026), el cuerpo técnico apuesta a la renovación sin perder la mentalidad ganadora que caracterizó al ciclo.

Lejos de los miedos, el propio entrenador planteó un panorama alentador de cara al futuro. “Ahora hay un cambio con una base bastante más sólida; sabemos el rumbo y el camino”, sostuvo el DT recientemente, destacando que el equipo se encuentra en un momento “ideal para probar futbolistas sin esa presión”.