La Selección Argentina despide el 2026 ante Costa Rica en Córdoba Tras la caída frente a Uruguay, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará su intenso año esta noche en el Estadio Mario Alberto Kempes. Para este compromiso, el entrenador apostará por varias de las jóvenes promesas desde el arranque.

La Selección Argentina se prepara para bajarle el telón a un intenso calendario deportivo. Este martes, desde las 20:00, el combinado nacional se medirá en un amistoso internacional frente a su par de Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, en un duelo que buscará dejar atrás el trago amargo de su última presentación.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse y cambiar la imagen tras la floja actuación mostrada el pasado viernes, cuando cayó por 2 a 1 ante Uruguay pagando muy caras las desatenciones en el inicio del complemento. El objetivo principal será despedir el año —marcado a fuego por haber alcanzado una nueva final en el Mundial 2026— con una sonrisa y un triunfo ante su gente.

De cara a este encuentro, el cuerpo técnico planea darle rodaje a la nueva sangre de la “Scaloneta”. Se destacan los posibles ingresos desde el arranque de Agustín Giay en el lateral derecho, y de Gianluca Prestianni y Matías Soulé en la delantera para acompañar a Julián Álvarez. La principal incógnita pasa por el sector izquierdo de la defensa, un puesto que se disputan el experimentado Nicolás Tagliafico y el juvenil Román Vega.

Por su parte, el seleccionado de Costa Rica, conducido por Bryan Ruiz, también buscará mejorar su funcionamiento, ya que viene de sufrir una dura derrota por 2 a 0 frente a Ecuador en su última salida a la cancha.

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Los detalles del partido:

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Mario Alberto Kempes (Córdoba). Hora: 20:00.

20:00. TV: Telefe, TyC Sports y TNT Sports.

Telefe, TyC Sports y TNT Sports. Árbitro: Bruno Arleu (Brasil) | VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil).

Probables formaciones: