Un joven de 18 años murió luego de sufrir un golpe en la cabeza en un partido de inferiores El futbolista se desempeñaba en las Juveniles del Fútbol Club Ezeiza y también formaba parte de la Reserva de futsal de Nueva Estrella. El joven había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un encuentro disputado el viernes que lo llevó a ser sometido a una intervención quirúrgica.

Abel Núñez, un joven de 18 años, murió este domingo tras haber sufrido un golpe en la cabeza en un partido de inferiores del fútbol argentino.

El futbolista se desempeñaba en las Juveniles del Fútbol Club Ezeiza y también formaba parte de la Reserva de futsal de Nueva Estrella. El joven había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un encuentro disputado el viernes que lo llevó a ser sometido a una intervención quirúrgica. Pese al esfuerzo, se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

El hecho se produjo en el complejo del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz, durante el partido entre FC Ezeiza y Deportivo Muñiz, correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata de Juveniles C de AFA. De acuerdo con lo informado por Sábado Gol el jugador sufrió un traumatismo en la cabeza que obligó a su traslado y posterior operación.

La gravedad de la situación llevó a suspender el encuentro. También quedó sin efecto el partido de la Sexta, que estaba programado para disputarse inmediatamente después.

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El club Ezeiza, que días atrás había pedido una cadena de oración para él, lo despidió a través de sus redes sociales con un sentido mensaje: “Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida”.

“Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia”, completó.

La noticia tuvo repercusiones también en Nueva Estrella, club en el que Núñez integraba el plantel de Reserva de futsal. A raíz de su fallecimiento, la institución resolvió cancelar toda la actividad deportiva que tenía prevista para este domingo, incluido el compromiso ante Argentinos Juniors, y también para el lunes.

También compartieron un sentido mensaje de despedida: “Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel”.

En el mismo comunicado, el club expresó su acompañamiento a los allegados del futbolista y a toda su comunidad: “Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad”.

“Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan”, agregó Nueva Estrella, antes de dedicarle unas últimas palabras al juvenil: ” Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.