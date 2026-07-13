La Selección Argentina retomó los entrenamientos con la mira puesta en Inglaterra Tras el exigente triunfo en el alargue ante Suiza, el plantel dirigido por Lionel Scaloni volvió a las prácticas en Kansas City. Mientras los titulares se enfocaron en la recuperación muscular, el resto del equipo intensificó los trabajos tácticos de cara al trascendental choque del próximo miércoles.

La alegría por la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 no alteró la estricta planificación de la Selección Argentina. Apenas horas después del sufrido triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, que requirió de 120 minutos de máxima tensión, el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta la página y regresó a los entrenamientos en Kansas City con un único objetivo en el horizonte: el duelo ante Inglaterra.

Cumpliendo con el cronograma habitual de los días posteriores a cada partido, el cuerpo técnico dividió al plantel en dos grupos de trabajo en las instalaciones del Sporting KC Training Center, priorizando la dosificación de las cargas físicas a tan solo tres días del próximo gran compromiso.

Regenerativo para los titulares y fútbol para el resto

Con el capitán Lionel Messi a la cabeza, los futbolistas que disputaron la mayor cantidad de minutos en el agónico encuentro de cuartos de final se dedicaron exclusivamente a tareas regenerativas. Su rutina estuvo enfocada en el gimnasio, buscando la vital recuperación muscular tras el enorme desgaste físico que demandó el tiempo suplementario.

Por su parte, los jugadores que no ingresaron, junto a aquellos que sumaron pocos minutos, saltaron al campo de juego. Este grupo realizó una entrada en calor con ejercicios técnicos con pelota y luego profundizó en los movimientos de transición entre defensa y ataque, una faceta clave a corregir tras algunas falencias detectadas en el retroceso del mediocampo argentino durante el torneo. La jornada vespertina concluyó con bloques intensos de presión y recuperación en espacios reducidos.

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El desafío inglés y la urgencia defensiva

El conjunto nacional volverá a salir a la cancha este miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el imponente estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Atlanta. Allí buscará sellar su pasaje a su segunda final mundialista consecutiva (la tercera en las últimas cuatro ediciones).

Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que hay ajustes urgentes por hacer. Argentina llega a esta instancia sin haber podido mantener la valla invicta en los últimos cuatro partidos eliminatorios, acumulando seis goles en contra. Esta estadística enciende las alarmas de cara al choque frente a un equipo inglés que combina solidez, velocidad y una jerarquía ofensiva temible, liderada por figuras de la talla de Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane.

Los preparativos de la Albiceleste continuarán este martes al mediodía con un entrenamiento a puertas cerradas, donde Scaloni ya podrá contar con el grupo completo trabajando a la misma intensidad para definir el once titular que buscará hacer historia.