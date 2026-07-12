Lionel Scaloni tras la clasificación ante Suiza: “Hoy sufrimos y la suerte estuvo de nuestro lado” El entrenador de la Selección Argentina analizó la vibrante victoria por 3-1 en los cuartos de final del Mundial. Reconoció que el rival presentó muchas dificultades físicas, valoró el peso de llegar a una nueva semifinal y ya piensa en la recuperación para el cruce contra Inglaterra.

Luego de la agónica victoria por 3 a 1 en el tiempo suplementario frente a Suiza, que depositó a la Selección Argentina entre los cuatro mejores del Mundial 2026, Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos con una postura marcada por la sinceridad y la autocrítica. El entrenador valoró el logro de sus dirigidos, pero no ocultó las complicaciones que atravesó el equipo durante el encuentro.

Un partido cuesta arriba y físico

“Hoy sufrimos”, fue la frase contundente con la que el director técnico graficó el desarrollo de los cuartos de final. A pesar de que el combinado europeo llegaba con la sensible baja de su máxima figura en ataque, Johan Manzambi, el planteo táctico incomodó a la Albiceleste. Scaloni definió a Suiza como un equipo “muy físico” que les impuso “mucha dificultad” en distintos tramos del juego.

“No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones”, admitió el DT de 48 años, dejando en claro que el equipo tiene “cosas para mejorar”. Asimismo, reconoció que el desarrollo del partido cambió drásticamente a partir de la expulsión del delantero Breel Embolo en la segunda mitad. “Desde ahí el equipo atacó”, señaló, aunque no dudó en sincerarse sobre el desenlace: “Hoy estuvo de nuestro lado la suerte”.

El peso de la historia y el clásico que se viene

Más allá de los contratiempos durante los 120 minutos, y de una racha donde al equipo le costó mantener la valla invicta en sus últimas cuatro presentaciones, Scaloni destacó el carácter de un grupo capaz de sortear cada obstáculo. El entrenador catalogó de “histórico” el hecho de haber clasificado a la Argentina a una segunda semifinal mundialista consecutiva.

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El horizonte ahora marca un duelo de altísimo voltaje: el próximo miércoles 15 de julio, a las 16:00 (hora argentina), la Selección se medirá ante Inglaterra en Atlanta.

Consultado sobre el cruce contra los ingleses, el pujatense mantuvo la calma y priorizó el enfoque interno. Afirmó que le “da igual” el nombre del rival, ya que en estas instancias siempre se enfrenta a “un equipo que juega muy bien, con un gran entrenador”. Por este motivo, Scaloni marcó cuál será la prioridad absoluta del cuerpo técnico en las próximas horas: “Lo más importante ahora es la recuperación física de los dirigidos”.