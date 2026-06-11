La Selección ya tiene reemplazante para Balerdi: entra Senesi El defensor argentino que milita en el Tottenham fue convocado para integrar el plantel albiceleste que disputará la próxima Copa del Mundo.

La selección argentina informó que Marcos Senesi se sumará a la convocatoria de futbolistas que disputarán el Mundial 2026 tras la lesión de Leo Balerdi. De esta forma, el nuevo defensor del Tottenham de la Premier League debutará en una cita mundialista y se sumará a la concentración de la Scaloneta en Kansas City durante las próximas horas de cara a lo que será el debut ante Argelia el próximo martes a las 22.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni había manifestado el pasado martes tras el amistoso ante Islandia que iba a tomarse dos días más para elegir al reemplazante de Balerdi que sufrió una molestia muscular que lo marginó del Mundial. De esta forma, dos días después, desde la cuenta oficial comunicaron que Senesi se sumará a la lista.

El defensor central tuvo una gran temporada en el Bournemouth de la Premier League. A tal punto, que luego de quedar libre, se sumó al Tottenham, equipo en el que será compañero de Cristian “Cuti” Romero.

Senesi nació en Concordia, Entre Ríos, comenzó su carrera en San Lorenzo, donde se formó en las categorías inferiores antes de subir al primer equipo y debutar como profesional durante septiembre del 2016. Luego de jugar diez años en el Cuervo, se mudó a Europa para unirse al Feyenoord holandés en 2019 y los ayudó a llegar a la final de la Copa KNVB en su primera temporada. Allí jugó en competiciones europeas.

MIRA TAMBIÉN México le ganó a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo

En 2022 se marchó hacia Inglaterra para fichar por el AFC Bournemouth. Permaneció en el club costero durante los últimos cuatro años y fue una pieza clave en el constante ascenso del equipo en la tabla de posiciones y se despidió ayudando al club a conseguir la clasificación para competiciones europeas por primera vez en su historia.