México le ganó a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo El Tri se impuso por 2 a 1 en el partido inaugural de la Copa del Mundo gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El encuentro tuvo tres expulsados y un cierre cargado de tensión.

Se terminó la espera. Este jueves comenzó el Mundial 2026 y se espera que sea histórico. A las 16 se dio el pitazo inicial en el histórico Estadio Azteca, con una buena victoria del local, México, 2 a 0 ante Sudáfrica, en un partido que tuvo tres expulsados.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron los goles de El Tri. En tanto, Sithole y Zwane vieron la tarjeta roja en el segundo tiempo. En el loca, Montes también se fue a los vestuarios antes de tiempo sobre el final.

El partido fue de los locales de principio a fin. Antes de marcar el primer gol, el equipo de Javier Aguirre ya había inquietado en un par de ocasiones a Ronwen Williams. Mayor posesión de la pelota, más cantidad de disparos al arco y mejores ocasiones de riesgo para un conjunto que inició con el pie derecho el Mundial en casa.

MIRA TAMBIÉN La Selección ya tiene reemplazante para Balerdi: entra Senesi

De todos modos, a pesar de la superioridad numérica -por las dos expulsiones del rival-, el equipo americano llegaría el definitivo a liquidar el partido muy avanzado el juego. Igualmente, logró cerrarlo sin complicaciones.

Por su parte, en Sudáfrica, el rendimiento individual fue deficiente, el plan de juego del entrenador falló y jugadores experimentados cometieron errores cruciales.

Así, México se lleva los tres puntos en el estreno del Mundial y comienza el torneo de la mejor manera posible ante su afición.

MIRA TAMBIÉN México encendió la Copa del Mundo con una fiesta inolvidable en el Azteca

El otro partido de este Grupo A (Corea del Sur vs Rep. Checa) se jugará por la noche (23 de la Argentina). Luego, Sudáfrica jugará su segundo partido ante República Checa. En tanto, los aztecas, se medirán frente a Corea del Sur