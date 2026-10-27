La televisión estatal china suspende las emisiones de LaLiga tras la polémica con un meme de Mbappé CCTV suspendió las emisiones del fútbol español luego de que el delantero del Real Madrid se riera de un montaje fotográfico en el que lo comparan a Mao Zedong.

La televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga después de la polémica por unas declaraciones del delantero francés Kylian Mbappé sobre un meme en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong.

Según The Paper, el Gobierno chino explicó que el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Zedong, líder fundador de la República Popular, como “dictador chino”.

“Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, expresó Mbappé en una entrevista al programa francés The Bridge, preguntado por su meme favorito.

Según el medio citado, el futbolista “ofendió profundamente a China” con sus declaraciones. Por ello, informaron de que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé fueron suspendidos, y se espera que este veto aumente, incluso, hasta romper “por completo” las colaboraciones.

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Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista francés. “Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales”, expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group.