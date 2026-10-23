Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes El astro argentino recibió el galardón 2026 de manos de la princesa Leonor. Destacaron su perseverancia, humildad y el respeto que se ganó dentro y fuera de la cancha.

Lionel Andrés Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor, durante una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El capitán argentino fue distinguido por su talento, su excepcional trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los niños más desfavorecidos.

El reconocimiento marcó un hito, ya que Messi se convirtió en el primer futbolista en recibir este galardón a título individual desde su creación en 1987. La distinción también destacó los valores de constancia, humildad y compromiso que caracterizan al rosarino dentro y fuera de la cancha.

Un premio a la solidaridad

Además de sus logros deportivos, el jurado valoró la tarea solidaria de Messi para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad. La distinción fue anunciada el 3 de junio, entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades, y la decisión estuvo a cargo de Teresa Perales, ganadora del premio en 2021.

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El acta resaltó tanto su trayectoria profesional como su compromiso social, en una carrera que incluye ocho Balones de Oro, cuatro Champions League y decenas de títulos con sus clubes y la selección argentina.

Messi también recordó a su padre, Jorge, fallecido el pasado 8 de agosto, quien estaba muy ilusionado con la posibilidad de recibir este reconocimiento. El futbolista señaló que el premio trasciende lo conseguido dentro del campo de juego y expresó su emoción al pensar que su padre también estaría disfrutándolo.

“Creo que no se debería fichar”

La trayectoria de Messi pudo haber tomado otro rumbo cuando llegó a las divisiones juveniles del Barcelona, en el año 2000. Uno de los informes elaborados sobre el joven futbolista incluía una observación negativa sobre su posible contratación, pese a que ya se destacaban sus condiciones técnicas.

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La intervención de Carles Rexach, entonces secretario técnico del club, fue determinante. El 14 de diciembre de 2000, Rexach dejó por escrito en una servilleta su compromiso de contratarlo, una decisión clave para el desarrollo de la carrera del argentino.

Con el tiempo, Messi construyó una trayectoria histórica en el fútbol mundial, con cientos de goles, numerosos títulos y ocho Balones de Oro, seis de ellos obtenidos durante su etapa en el Barcelona.

Luis de la Fuente se rinde a Messi

El seleccionador español, Luis de la Fuente, estuvo presente en la ceremonia y elogió al capitán argentino. Destacó que su legado en la historia del deporte y del fútbol es excepcional, y lo consideró un ejemplo de valores tanto humanos como deportivos.

Con este reconocimiento, Messi se convirtió en el único futbolista en recibir individualmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Entre los antecedentes vinculados al fútbol figuran las selecciones de España, premiada en 2010, y Brasil, en 2022, además de Xavi Hernández e Iker Casillas, distinguidos conjuntamente en 2012.