La UEFA amenaza con abandonar las competencias FIFA si se privatiza el Mundial El organismo europeo rechazó de forma "unánime e inequívoca" la propuesta impulsada por Gianni Infantino y aseguró que la Copa del Mundo no puede ser tratada como una inversión.

UEFA anunció que sus federaciones nacionales no jugarán en las competiciones de la FIFA luego de la reunión mantenida este jueves para analizar la propuesta de la entidad máxima del fútbol mundial. “Rechazamos de forma unánime e inequivoca la propuesta de la FIFA”, comunicaron.

A través de un comunicado, explicaron: “La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados”.

En este sentido, la entidad europea sostuvo que mantendrá la postura mientras que el presidente de la FIFA, GIanni Infantino, continúe con la habilitación del ingreso de inversores privados para explotar los derechos comerciales de los torneos.

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los legados deportivos más importantes del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias a jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería ser entregada a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, aclararon.

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Además, agregaron: “Las asociaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o afrontar las consecuencias. Esto no es una ‘decisión democrática’, sino una forma de gobierno basada en la intimidación, un acto de coerción impropio de una institución encargada de proteger el fútbol a nivel global”.

La propuesta de sumar inversores, por parte de la FIFA responde a la necesidad de captar más recursos financieros. Es por esto que, Infantino explicó que la inversión privada ya es habitual en el fútbol profesional y que la permitirían ampliar el acceso y mejorar la calidad del deporte en cada país, sin que la FIFA pierda su rol central.

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