River perdió contra Gimnasia y estiro su racha negativa en el torneo La derrota ante el Lobo es la tercera al hilo. Venía de caer en el Monumental ante Barracas y de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi. Ahora se le viene Rosario Central en Núñez.

Los dos primeros partidos del Torneo Clausura resultaron un calvario para River, que no logra sumar puntos en el inicio del torneo. El equipo Millonario venía de perder ante Barracas en el Monumental y este miércoles cayó ante Gimnasia en La Plata por 1 a 0. Sumado a esto, la eliminación de Copa Argentina ante Aldosivi en el arranque del semestre. El presente de “Chacho” Coudet está bajo la lupa.

El Millonario tuvo cierto dominio en los primeros minutos, pero a medida que el partido se fue emparejando Gimnasia se fue convenciendo de que podía ganarlo. Lo trabajó, lo peleó, se defendió y pegó sobre el final con un cabezazo de Alexis Steimbach.

River tuvo mayor posesión de la pelota, jugó en campo de Gimnasia más que en el propio e incluso atacó más, pero no mejor que El Lobo. El propio Steimbach tuvo el segundo en una contra y el travesaño le negó un nuevo grito.

Es cierto que el equipo de Coudet pudo igualar sobre el final con empuje y llenando el área tripera de futbolistas pero no se le dio. Hasta el arquero Beltrán fue a buscar el empate en la última bola. Sin embargo, mostró demasiado barullo, pocas ideas y nula puntería.

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El “Chacho” deberá desatar el nudo en el siguiente partido, que será nada menos que ante Rosario Central en el Monumental de Núñez el domingo a las 19.15. Seguramente será un partido especial para él, mientras el mundo River ya lo mira con desconfianza.