La versión de la AFA: por qué se cayó verdaderamente la Finalissima ante España y el desacuerdo final con la UEFA Tras el anuncio europeo, la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol emitieron un comunicado oficial para aclarar los motivos de la cancelación. Rechazaron jugar en Madrid por no ser "terreno neutral" y revelaron el choque de fechas que fulminó el partido.

El esperado cruce entre la Selección Argentina y España terminó en un intercambio de comunicados. Luego de que la UEFA oficializara la suspensión de la Finalissima aduciendo una falta de acuerdo en las sedes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol salieron a dar su versión de los hechos, dejando en claro que la voluntad de jugar siempre estuvo presente, siempre y cuando se respetara la equidad deportiva.

El acuerdo original establecía que el choque de campeones se disputaría en Qatar, pero una vez descartada esa opción por la situación geopolítica en Medio Oriente, las negociaciones entraron en un callejón sin salida.

El rechazo al Bernabéu y la propuesta a contrarreloj

De acuerdo al documento emitido por las entidades sudamericanas, las alternativas manejadas por la UEFA no resultaron viables por dos motivos fundamentales:

Falta de neutralidad: Desde Europa se propuso trasladar el encuentro a Madrid. Sin embargo, la AFA rechazó esta posibilidad argumentando que enfrentar a España en su propio territorio rompía con el principio de equidad deportiva y no representaba un terreno neutral.

Desde Europa se propuso trasladar el encuentro a Madrid. Sin embargo, la AFA rechazó esta posibilidad argumentando que enfrentar a España en su propio territorio rompía con el principio de equidad deportiva y no representaba un terreno neutral. El factor tiempo: El comunicado revela que recién el pasado sábado 14 de marzo la UEFA acercó una propuesta para jugar en Italia el día 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, pero solicitó mover el partido al 31 de marzo debido al escaso margen de tiempo operativo para organizar la logística del plantel. La UEFA se negó a modificar la fecha, lo que derivó en la cancelación definitiva.

“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, sentenció el comunicado oficial. MIRA TAMBIÉN Franco Colapinto terminó 10° en el GP de China y sumó su primer punto en Alpine

Finalmente, pese al trago amargo por la suspensión del certamen, ambas instituciones aprovecharon para agradecer la predisposición inicial de Qatar, así como los intentos realizados por la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para tratar de salvar el evento.