Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto tras sus críticas en el Gran Premio de Azerbaiyán El piloto británico de McLaren se retractó por los duros comentarios emitidos tras su abandono en Bakú. A través de sus redes sociales, confirmó que se comunicó en privado con el argentino para aclarar la situación y dar por cerrado el conflicto.

Lando Norris decidió dar marcha atrás y calmar las aguas tras la controversia generada por sus recientes declaraciones contra Franco Colapinto. A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, el piloto británico de la escudería McLaren reveló que se comunicó de manera privada con el argentino para pedirle disculpas por haberlo criticado tras el accidentado Gran Premio de Azerbaiyán.

En su descargo, Norris reconoció que la frustración por su abandono en el trazado callejero de Bakú no justifica su reacción ante los micrófonos. “Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho”, expresó el corredor, quien detalló que ambos mantuvieron una charla madura para dar vuelta la página y conservar la buena relación en el paddock.

El británico asumió la responsabilidad total del exabrupto y admitió que el enojo del momento le jugó una mala pasada. “Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué”, manifestó Norris, añadiendo que él mismo ha cometido errores similares a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

El cortocircuito se había desatado en la rueda de prensa posterior a la carrera, cuando Norris, visiblemente molesto por no poder terminar la competencia, acusó a Colapinto de arriesgar de más en zonas peligrosas del circuito y tildó su accionar como una falta de experiencia desmedida para pelear posiciones en la elite.

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Sin embargo, con las pulsaciones más bajas y tras haber analizado la situación en frío, la figura de McLaren optó por retractarse y despejar cualquier tensión. Con el perdón concedido y el conflicto aclarado, ambos pilotos dan por cerrado el capítulo de Azerbaiyán para enfocarse de lleno en el próximo desafío del calendario internacional.