Confirmaron los horarios para los próximos amistosos de la selección Argentina La AFA ratificó el cronograma para los tres compromisos del equipo nacional ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Habrá acción en Córdoba y Buenos Aires. Todos los partidos serán por la noche.

La selección argentina ya tiene día y hora confirmados para afrontar su último paquete de compromisos internacionales de la temporada.

De acuerdo a la programación oficial ratificada por la AFA, el conjunto de Lionel Scaloni disputará tres partidos entre el miércoles 30 de septiembre y el martes 6 de octubre.

El recorrido albiceleste comenzará en el interior del país con un cruce ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Posteriormente, el plantel se trasladará a Buenos Aires para disputar dos duelos ante seleccionados africanos en el Estadio Monumental.

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Ahí radica el gran atractivo de la fecha: si bien el capitán no estará presente en los primeros cruces, el encuentro de cierre ante Benín en Núñez sirvió para convocar al rosarino en lo que será su “último tango” y homenaje oficial frente al público argentino.

La expectativa por ver al 10 vistiendo la celeste y blanca por última vez hizo que las localidades para ese último choque se terminen a las pocas horas de salir a la venta.

El cronograma de partidos

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*Miércoles 30 de septiembre / 21hs: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

*Sábado 3 de octubre / 21 hs: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental (Buenos Aires).

*Martes 6 de octubre / 20 hs: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental (Buenos Aires). – Partido homenaje y despedida de Lionel Messi.