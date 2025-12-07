Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 por primera vez en Abu Dhabi El piloto británico cumplió con los pronósticos al finalizar tercero en la última carrera de la temporada, superando por solo dos puntos al ganador del día, Max Verstappen.

El título de la Fórmula 1 2025 se definió en la última carrera del año, disputada en Abu Dhabi. El británico Lando Norris se consagró campeón por primera vez en su carrera.

Norris, que era el gran favorito de la jornada, necesitaba finalizar en el podio para asegurar el campeonato y cumplió con la expectativa. El piloto de McLaren finalizó en la tercera posición, un resultado que le fue suficiente para sumar los puntos necesarios.

Con este resultado, Norris superó por solo dos puntos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se llevó la victoria en el Gran Premio de los Emiratos Árabes Unidos.