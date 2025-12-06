Confirmaron los días, horarios y sedes de los tres partidos de Argentina en la fase de grupos La FIFA dio a conocer el calendario de encuentros. El seleccionado campeón del mundo se medirá con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J.

Tras el sorteo del Mundial 2026, la selección argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J.

El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23 (hora Argentina).

En caso de terminar como líder de su zona, el equipo de Scaloni se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami. En cambio, si avanza segundo deberá jugar en Los Ángeles.

El calendario de Argentina

Fecha 1 (vs. Argelia): martes 16 de junio en el Kansas City Stadium, a las 22.

Fecha 2 (vs. Austria): lunes 22 de junio en el Dallas Stadium, a las 14.

Fecha 3 (vs. Jordania): sábado 27 de junio en el Dallas Stadium, a las 23.