La Selección Argentina superó con extrema facilidad a Burkina Faso y selló un contundente 7 a 0 en una nueva jornada de amistosos internacionales. En un partido donde el combinado nacional ejerció un dominio absoluto ante un rival diezmado y desgastado por las complicaciones del viaje, Lautaro Martínez se erigió como el conductor y la figura indiscutida del equipo.
El atacante del Inter de Milán abrió el marcador apenas iniciado el encuentro, capitalizando el rebote de un penal que él mismo no había logrado convertir. Lejos de estacionarse en el área como un “9” tradicional, el jugador de 29 años retrocedió varios metros para asociarse con los mediocampistas. Desde esa posición de espaldas al arco, logró filtrar pelotas clave que derivaron en las asistencias para los tantos de Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.
El recambio generacional volvió a dejar excelentes sensaciones en la estructura de Lionel Scaloni. Prestianni fue una pesadilla para la defensa africana por el extremo izquierdo, aportando desequilibrio constante, un gol y una asistencia. Por su parte, Nicolás Paz reafirmó su jerarquía con destellos de su innegable calidad y otro festejo personal, mientras que Julián Álvarez también sumó su nombre a la lista de goleadores con un preciso remate cruzado.
Desde el banco de suplentes, los ingresos mantuvieron la intensidad. Valentín Barco manejó los hilos desde el centro del campo, Mastantuono repitió su buena actuación de la fecha anterior sellando el resultado, y Giuliano Simeone sorprendió anotando de cabeza tras ingresar como lateral derecho.
El uno por uno de la Selección
- Emiliano Martínez (6): Noche muy tranquila. Solo tuvo que intervenir con una única atajada baja sobre su poste izquierdo.
- Agustín Giay (6): Buen desempeño ofensivo con centros destacados. En defensa debió recurrir a la falta al ser encarado.
- Cristian Romero (7): Sólido. Ganó los duelos aéreos y cerró por derecha la única aproximación clara del rival.
- Lisandro Martínez (6): No pasó sobresaltos defensivos ni cometió errores en la salida.
- Facundo Medina (6): Correcto en el fondo. Se proyectó bien por izquierda, aunque sin trascender demasiado.
- Enzo Fernández (6): Registró pocas intervenciones, pero regaló un exquisito pase de “cachetada”.
- Alexis Mac Allister (7): Jugó bien en ambas áreas. Aportó un buen despeje defensivo y ganó de cabeza en pelotas paradas.
- Gianluca Prestianni (8): Uno de los mejores. Imparable con su gambeta, pisó el área y registró un gol y una asistencia.
- Nicolás Paz (8): Convirtió el cuarto tanto argentino y repartió destellos de su indudable calidad técnica.
- Julián Álvarez (7): Aportó su cuota goleadora con un remate cruzado y bajo.
- Lautaro Martínez (9): La figura excluyente. Un gol, dos asistencias y la madurez para resignar su lugar en el área y hacer jugar a todo el equipo.
Ingresos desde el banco:
- Valentín Barco (8): Entró con gran actitud y supo hacer jugar a la Selección desde el círculo central.
- Franco Mastantuono (8): Buen ingreso. Hizo jugar a los extremos y sentenció su actuación con un gol.
- Leonel Flores (7): Encaró y definió en cada ocasión que tuvo, aunque le faltó un poco de precisión.
- Giuliano Simeone (7): Entró como lateral derecho y liquidó el partido con un frentazo bajo.
- Santiago Castro (7): Muy intenso en la presión. Su mejor intervención fue un potente remate que se estrelló en el travesaño.
- Exequiel Palacios (6): Filtró un gran pase para Castro en sus pocos minutos de juego.
- Nicolás González (6): Como carrilero izquierdo, casi convierte con una volea cruzada.
- Tomás Palacios (6): Cortó un posible ataque con un buen cierre lejos del área.
- Matías Soulé (6) y Leonardo Balerdi (5): No tuvieron grandes apariciones ni fueron exigidos en un tramo final muy tranquilo.
- Gerónimo Rulli (-): Sumó pocos minutos y no registró intervenciones.