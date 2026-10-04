Lautaro Martínez brilló en la aplastante goleada 7-0 de la Selección ante Burkina Faso El delantero del Inter fue la figura de la noche aportando un gol y dos asistencias. En un partido sin equivalencias, los juveniles Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y Franco Mastantuono volvieron a destacarse y piden pista en la "Albiceleste".

La Selección Argentina superó con extrema facilidad a Burkina Faso y selló un contundente 7 a 0 en una nueva jornada de amistosos internacionales. En un partido donde el combinado nacional ejerció un dominio absoluto ante un rival diezmado y desgastado por las complicaciones del viaje, Lautaro Martínez se erigió como el conductor y la figura indiscutida del equipo.

El atacante del Inter de Milán abrió el marcador apenas iniciado el encuentro, capitalizando el rebote de un penal que él mismo no había logrado convertir. Lejos de estacionarse en el área como un “9” tradicional, el jugador de 29 años retrocedió varios metros para asociarse con los mediocampistas. Desde esa posición de espaldas al arco, logró filtrar pelotas clave que derivaron en las asistencias para los tantos de Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.

El recambio generacional volvió a dejar excelentes sensaciones en la estructura de Lionel Scaloni. Prestianni fue una pesadilla para la defensa africana por el extremo izquierdo, aportando desequilibrio constante, un gol y una asistencia. Por su parte, Nicolás Paz reafirmó su jerarquía con destellos de su innegable calidad y otro festejo personal, mientras que Julián Álvarez también sumó su nombre a la lista de goleadores con un preciso remate cruzado.

Desde el banco de suplentes, los ingresos mantuvieron la intensidad. Valentín Barco manejó los hilos desde el centro del campo, Mastantuono repitió su buena actuación de la fecha anterior sellando el resultado, y Giuliano Simeone sorprendió anotando de cabeza tras ingresar como lateral derecho.

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El uno por uno de la Selección

Emiliano Martínez (6): Noche muy tranquila. Solo tuvo que intervenir con una única atajada baja sobre su poste izquierdo.

Noche muy tranquila. Solo tuvo que intervenir con una única atajada baja sobre su poste izquierdo. Agustín Giay (6): Buen desempeño ofensivo con centros destacados. En defensa debió recurrir a la falta al ser encarado.

Buen desempeño ofensivo con centros destacados. En defensa debió recurrir a la falta al ser encarado. Cristian Romero (7): Sólido. Ganó los duelos aéreos y cerró por derecha la única aproximación clara del rival.

Sólido. Ganó los duelos aéreos y cerró por derecha la única aproximación clara del rival. Lisandro Martínez (6): No pasó sobresaltos defensivos ni cometió errores en la salida.

No pasó sobresaltos defensivos ni cometió errores en la salida. Facundo Medina (6): Correcto en el fondo. Se proyectó bien por izquierda, aunque sin trascender demasiado.

Correcto en el fondo. Se proyectó bien por izquierda, aunque sin trascender demasiado. Enzo Fernández (6): Registró pocas intervenciones, pero regaló un exquisito pase de “cachetada”.

Registró pocas intervenciones, pero regaló un exquisito pase de “cachetada”. Alexis Mac Allister (7): Jugó bien en ambas áreas. Aportó un buen despeje defensivo y ganó de cabeza en pelotas paradas.

Jugó bien en ambas áreas. Aportó un buen despeje defensivo y ganó de cabeza en pelotas paradas. Gianluca Prestianni (8): Uno de los mejores. Imparable con su gambeta, pisó el área y registró un gol y una asistencia.

Uno de los mejores. Imparable con su gambeta, pisó el área y registró un gol y una asistencia. Nicolás Paz (8): Convirtió el cuarto tanto argentino y repartió destellos de su indudable calidad técnica.

Convirtió el cuarto tanto argentino y repartió destellos de su indudable calidad técnica. Julián Álvarez (7): Aportó su cuota goleadora con un remate cruzado y bajo.

Aportó su cuota goleadora con un remate cruzado y bajo. Lautaro Martínez (9): La figura excluyente. Un gol, dos asistencias y la madurez para resignar su lugar en el área y hacer jugar a todo el equipo.

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