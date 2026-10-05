Messi palpita su despedida: la Selección tendrá su última práctica antes del histórico homenaje En medio de un clima de nostalgia, el capitán se entrenará este lunes por la tarde por última vez con la camiseta albiceleste. El martes enfrentará a Benín a estadio lleno, en una jornada que incluirá un Fan Fest en Ciudad Universitaria para quienes no consiguieron entradas.

En medio de un clima marcado por la nostalgia y los sentimientos encontrados, la Selección argentina llevará a cabo este lunes desde las 17.30 su última sesión de entrenamiento con la presencia de Lionel Messi. El capitán y máximo ídolo del fútbol nacional se prepara para su despedida definitiva de la “Albiceleste”, que tendrá lugar este martes en el amistoso frente a Benín en el estadio Monumental.

El crack rosarino se sumó a la concentración dirigida por Lionel Scaloni este domingo. Tras su llegada al predio de la AFA en Ezeiza, participó de la práctica vespertina y luego compartió un tradicional asado junto a todos sus compañeros, momento de intimidad que fue difundido a través de la cuenta oficial del equipo en las redes sociales.

La actividad del domingo se dividió en dos grupos. Por un lado, los futbolistas que sumaron minutos en la reciente goleada ante Burkina Faso realizaron trabajos de recuperación en el gimnasio durante cuarenta minutos. El resto del plantel, con Messi a la cabeza, saltó al campo de juego bajo las órdenes del cuerpo técnico para efectuar movimientos de velocidad, coordinación y una práctica formal de fútbol de 45 minutos en espacio reducido.

Durante la sesión de este lunes, Scaloni comenzará a delinear la formación titular que saltará al campo de juego del Monumental el martes a las 20 horas. Para este compromiso, el entrenador ya cuenta con las incorporaciones de Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes se sumaron a la concentración durante el domingo.

MIRA TAMBIÉN Lautaro Martínez brilló en la aplastante goleada 7-0 de la Selección ante Burkina Faso

Fiesta, hermetismo y Fan Fest

Se espera que el encuentro en el estadio de River Plate sea una verdadera fiesta plagada de momentos emotivos. Si bien las entradas se encuentran totalmente agotadas, desde la organización mantienen un estricto hermetismo sobre los detalles del homenaje preparado para el “10”.

Para contener a los miles de hinchas que no lograron conseguir sus tickets, la AFA montará un Fan Fest oficial en Ciudad Universitaria, a escasos metros del estadio. El predio abrirá sus puertas al público desde las 12 del mediodía hasta la medianoche y ofrecerá múltiples actividades, incluyendo música en vivo, espacios interactivos, propuestas gastronómicas y la presencia de invitados especiales y streamers.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección nacional el pasado 31 de agosto, poniendo fin a un ciclo de más de dos décadas donde rompió todos los récords imaginables. El capitán cerrará su etapa albiceleste ostentando una marca imponente: 207 partidos disputados, 125 goles y 68 asistencias, además de la gloria máxima alcanzada en el Mundial de Qatar 2022 y los recientes bicampeonatos de América.