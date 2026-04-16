Lionel Messi ahora compró un club de la tercera división de España El argentino adquirió la Unió Esportiva Cornellà, institución que milita en la Tercera RFEF española

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina adquirió la Unió Esportiva Cornellà, institución que milita en la Tercera RFEF española. El proyecto busca potenciar la formación de jóvenes talentos en una ciudad con la que el rosarino mantiene un vínculo inquebrantable.

Este movimiento estratégico marca un nuevo paso en su faceta como propietario, donde ya cuenta con el antecedente de haber fundado el Deportivo LSM en Uruguay junto a su amigo Luis Suárez. Con esta compra, el astro rosarino refuerza su lazo con Cataluña, eligiendo una institución reconocida por su histórica capacidad para desarrollar futbolistas de élite.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club catalán, que no ocultó su entusiasmo ante el desembarco del mejor jugador del mundo. “¡La noticia del siglo! ¡Leo Messi, nuevo dueño de UECornellà!”, postearon en su cuenta de X. La institución cuenta con el Estadio Nou Municipal de Cornellà, con capacidad para 1500 espectadores que dispone de césped artificial de última generación y áreas especializadas para el entrenamiento de arqueros, un sello distintivo de su infraestructura.

Fundada en 1951, la UE Cornellà es uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol regional y nacional de España. A lo largo de las décadas, se ganó el respeto de la comunidad deportiva por su incansable trabajo en las categorías inferiores. Uno de sus hitos más recordados se produjo en la temporada 2013/14, cuando el modesto equipo catalán se midió ante el poderoso Real Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey, un evento que marcó a fuego la historia del club.

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El comunicado oficial del equipo, que ya identifica al rosarino como su “propietario”, hizo especial hincapié en la prestigiosa lista de futbolistas que dieron sus primeros pasos en sus canchas. Entre los nombres más rutilantes aparecen David Raya (arquero del Arsenal), Javi Puado (capitán del Espanyol) y Aitor Ruibal (referente del Betis). También destaca el paso de Keita Baldé y de Ilie Sánchez, figura de la MLS, demostrando que la cantera del Cornellà es una verdadera fábrica de profesionales.