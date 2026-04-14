Javier Mascherano renunció como técnico del Inter Miami El DT anunció este martes la decisión de dejar el cargo en el equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi. "Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador", dijo

El sanlorencino Javier Mascherano anunció su renuncia al cargo de director técnico del Inter Miami “por razones personales”. Condujo al equipo en la conquista de su primer título oficial en la MLS Cup.

“En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, sostuvo en el comunicado oficial publicado por el club que tiene como máxima figura a Lionel Messi.

En el equipo rosado también juegan Rodrido De Paul, Federico Redondo, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Tadeo Allende y Mateo Silvetti, además de figuras como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

“También quiero agradecer al hincha y a toda La Familia de Inter Miami, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el Club seguirá cosechando éxitos en el futuro”, abundó el exvolante de River, Barcelona y la selección argentina, entre otros.

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Mascherano fue el técnico de la primera conquista del Inter Miami en la MLS Cup. En su primera temporada al mando, el Jefecito guió al equipo a una de las campañas más exitosas en la historia, asegurando también el campeonato de la Conferencia Este.

Bajo su liderazgo, el equipo logró una temporada 2025 récord, anotando un total combinado de 101 goles entre temporada regular y postemporada, la mayor cantidad en una sola campaña en la historia de la MLS, incluyendo un récord de 20 goles en postemporada, mientras competía en un total sin precedentes de 58 partidos en todas las competiciones.

En el plano internacional, Inter Miami hizo historia durante su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en alcanzar las rondas eliminatorias del torneo. El club también se convirtió en el primer equipo de Concacaf en vencer a un rival europeo en un partido internacional oficial y el primer equipo de Estados Unidos en conseguir una victoria en el torneo.

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A nivel regional, Inter Miami alcanzó las semifinales de la Concacaf Champions Cup y avanzó a su segunda final de Leagues Cup en apenas su tercera participación en la competición.

Guillermo Hoyos asumirá el cargo de director técnico del primer equipo para los próximos partidos. Es un exfutbolista profesional con más de 20 años de carrera, entrenador y director deportivo con amplia trayectoria internacional en el mundo del fútbol. En 2014 su nombre estuvo entre los candidatos a dirigir Newell’s, aunque finalmente la dirigencia de aquel momento se inclinó por otra opción.

Ha dirigido clubes en distintos países como Argentina, México, Chile, Bolivia (donde además fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. Cuenta con experiencia en el desarrollo del fútbol formativo (incluyendo su paso por el FC Barcelona). Desde su llegada a Inter Miami CF, ha sido responsable de supervisar y potenciar la estructura de desarrollo del camino profesional del Club, ejerciendo además hasta ahora el rol de director deportivo.

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A la vez, el director de fútbol, Alberto Marrero asume desde hoy la funciones de director deportivo de Inter Miami CF.