Lionel Messi ganó por tercera vez el premio The Best

El galardón fue el penúltimo de los 11 premios en ser entregados. El ex futbolista francés Thierry Henry, ex compañero de Messi en Barcelona, fue el encargado de anunciarlo, aunque con la particularidad de que el delantero argentino no estuvo presente en la ceremonia. “Me lo quedo yo, que no tengo ninguno”, bromeó Henry.

Es la tercera vez que Messi se queda con el premio The Best, que se instauró en 2016, con la separación de FIFA y la revista francesa Ballon D´Or; El jugador de Inter Miami se convierte en el máximo ganador de este premio, con tres las anteriores fueron en 2019 y 2022. Así, se convierte en el máximo ganador de la estatuilla, y lleva 11 premios a mejor jugador del año, entre Balón de Oro y The Best.