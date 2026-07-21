Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días de descanso junto a su familia El capitán de la Selección argentina aterrizó a primera hora de este martes en su ciudad natal en un vuelo privado. Luego de su estadía en el país, deberá reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami.

Tras la exigencia y la carga emotiva que significó la final del Mundial 2026, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó este martes a la ciudad santafesina de Rosario para disfrutar de unos días de descanso en el país junto a su círculo más íntimo.

Según la información trascendida a través de la Agencia Noticias Argentinas, el vuelo privado que trasladaba al astro rosarino aterrizó en el aeropuerto local alrededor de las 6:20 de la mañana. El “10” llegó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Está previsto que la familia completa se traslade a la vivienda que poseen en las afueras de Rosario para descansar. Una vez finalizada su estadía en suelo argentino, Messi armará nuevamente las valijas para regresar a Estados Unidos, reincorporarse a los trabajos bajo las órdenes del Tata Martino en el Inter Miami y retomar la competencia oficial con su club.

El cambio de itinerario y las ausencias en el vuelo oficial

Cabe destacar que Messi no formó parte de la delegación oficial de la AFA que arribó el lunes a Buenos Aires. La logística del capitán incluyó un primer traslado desde Nueva York (sede de la final frente a España) hacia Miami, para finalmente emprender desde la península de Florida el vuelo directo con destino a Rosario a primera hora de este martes.

Además del ídolo rosarino, otro de los referentes del plantel que no abordó el avión junto al grueso de sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni fue Rodrigo De Paul, quien también optó por una logística diferenciada tras la culminación de la Copa del Mundo.