Lionel Scaloni: “Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia” Tras el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, el entrenador expresó su agradecimiento eterno hacia el capitán, destacó su legado irrepetible y valoró el aporte de la nueva camada de jugadores en medio de una noche cargada de emoción.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no ocultó su profunda emoción tras la victoria ante Benín, un encuentro que quedará marcado a fuego por ser el partido de despedida definitiva de Lionel Messi. En conferencia de prensa, el técnico campeón del mundo se rindió ante la figura del capitán y reconoció que vivió un “día muy emotivo y a su vez triste”.

La noche del martes le puso punto final a un ciclo glorioso de 21 años, en los que el astro rosarino dejó un registro récord e imbatible de 208 partidos disputados y 126 goles con la camiseta nacional. Ante este cierre de etapa, Scaloni no escatimó en elogios: “Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia. Fue el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo. Tiene todo merecido”.

El estratega oriundo de Pujato reveló que compartió su “agradecimiento eterno” con el “10” dentro del vestuario frente a toda la delegación. “Defendió la camiseta como el mejor. Fue un sueño haberlo dirigido, no va a haber ninguno igual”, aseguró el técnico, dejando en claro que, aunque la Selección debe “continuar sin él”, el hecho de “no verlo más va a ser triste” por el “legado increíble” e irrepetible que deja.

El futuro de la Selección y el peso de una noche especial

Más allá del homenaje, Scaloni también analizó lo estrictamente deportivo y el impacto del recambio generacional en la cancha. Sin dar novedades sobre la renovación de su propio contrato, el DT destacó que los jugadores jóvenes que se sumaron durante esta fecha FIFA le aportaron “frescura y juego por afuera” al plantel. Si bien reconoció que los amistosos no tuvieron el “nivel” de exigencia que hubiera querido, valoró que sirvieron para entrenar conceptos tácticos y nuevas asociaciones.

Para cerrar, el entrenador consideró que no fue un partido fácil de afrontar para los compañeros del astro, ya que los notó “nerviosos ante una noche muy especial”. Y coronó la conferencia resumiendo lo que genera la sola presencia del rosarino en el grupo: “Hay que vivirlo para entender lo que es tener de tu lado a Messi. Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”.