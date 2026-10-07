“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”, dijo Scaloni sobre Messi y habló del futuro sin Leo El entrenador albiceleste habló en conferencia de prensa y dejó en claro la mezcla de tristeza, gratitud y admiración que le genera el final del ciclo del capitán con la camiseta de la selección argentina.

La salida de Lionel Messi de la selección argentina también golpeó de lleno a Lionel Scaloni. Luego de la victoria por 3-0 frente a Benín en el estadio Monumental, el entrenador albiceleste habló en conferencia de prensa y dejó en claro la mezcla de tristeza, gratitud y admiración que le genera el final del ciclo del capitán con la camiseta nacional.

“Triste porque no va a jugar más con esta camiseta, agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado, por haber defendido esta camiseta como nadie”, expresó el DT al referirse al cierre de una historia que se extendió durante 21 años y que tuvo como punto culminante la conquista del Mundial de Qatar 2022, además de otros cinco títulos con la Albiceleste.

Scaloni también valoró el privilegio de haber compartido tantos años de trabajo junto al rosarino. “Para mí fue un sueño haberlo dirigido, lo dije adelante de todos. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo”, afirmó. Y agregó: “En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”.

Al hablar sobre la vigencia de Messi, el técnico fue contundente. “Ha sido el mejor en 20 años de carrera, todavía lo sigue siendo”, aseguró. Incluso explicó que las lágrimas que se le escaparon durante los homenajes tuvieron una razón muy clara: “Agradezco infinitamente haber estado con él, las lágrimas fueron por eso”.

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El entrenador reconoció además que la carga emocional de la despedida condicionó el rendimiento del equipo durante buena parte del partido. Argentina recién pudo destrabar el encuentro en el segundo tiempo y, según Scaloni, el contexto tuvo mucho que ver.

“Lo saludé, demasiado tuvo, demasiado emotivo. El primer tiempo los compañeros mismos estaban nerviosos, no sabían qué jugada elegir, porque fue una noche muy especial”, explicó.

Para el DT, el desafío no pasó por el rival, sino por la necesidad de que todo saliera perfecto en la despedida del capitán. “No fue fácil porque querían que le fuera bien, todos querían que él hiciera lo mejor”, sostuvo.

Scaloni también se refirió al desgaste emocional que acumuló Messi durante los días previos al encuentro. “Debe ser muy emotivo para él, desde el domingo empezó, todos le hablan, lo saludan”, relató. Y completó: “Jugar un partido después de dos días así no es fácil. Pero lo sacamos adelante”.

Con la despedida consumada, el entrenador ya empezó a mirar hacia el futuro de la selección. Aunque se mostró confiado en el recambio, admitió que la ausencia de Messi será imposible de ignorar.

“Toca continuar sin él, va a ser duro, sin dudas”, reconoció. En ese sentido, recordó una reflexión que el propio capitán compartió durante la jornada: “Él lo dijo ahora, que lo que se ha vivido en estos años no es normal, y los momentos duros pueden venir”.

De todos modos, Scaloni remarcó que el plantel cuenta con herramientas para afrontar la nueva etapa. “Estamos capacitados para enfrentarlos, con gente joven que nos puede dar cosas”, señaló.

Sin embargo, aclaró que ninguna renovación podrá reemplazar lo que significó tener a Messi dentro del equipo. “La sensación de tenerlo es incomparable, hay que vivirlo para explicar qué significa tenerlo al lado”, afirmó.

Por último, el entrenador, que además de dirigirlo compartió vestuario con él como futbolista, intentó poner en palabras aquello que considera único en el rosarino. “Podemos hacer un gran equipo con los nuevos chicos que van saliendo, pero esa aura no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo vi a nadie”, concluyó.