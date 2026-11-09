GP de Brasil: Lando Norris se impuso en Interlagos y Franco Colapinto terminó 13º El piloto de McLaren había conseguido la pole en el circuito de San Pablo. Lo escoltaron Max Verstappen e Isack Hadjar. Mercedes se consagró campeón de la Copa de Constructores. El argentino, que partió desde la 15ª posición, se quedó otra vez sin sumar.

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, fue el escenario de una nueva presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Al mando de su monoplaza del equipo Alpine, el piloto argentino partió desde la 15ª posición en busca de escalar lugares para ingresar en la zona de puntos pero no lo consiguió.

En otras palabras, fue por la remontada, luego de una exigente tanda clasificatoria. Si bien consiguió ubicarse 10º transitoriamente, terminó 13º en la grilla, por delante de su compañero, Pierre Gasly.

Lando Norris, que había conseguido la pole, se impuso en el circuito paulista, seguido de Max Verstappen –que largó 21º por una penalización– e Isack Hadjar.

El inglés George Russell acabó cuarto por delante del ya campeón, el italiano Kimi Antonelli, mostrando con ello los problemas y errores de estrategia de Mercedes en el Autódromo José Carlos Pace. No obstante, la escudería confirmó su noveno título de constructores y compensó el discreto fin de semana.