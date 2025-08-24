Los Pumas acortan distancias en el ranking mundial tras vencer a los All Blacks Los Pumas escalaron posiciones en el ranking mundial de World Rugby tras su histórica victoria ante los All Blacks, acercándose a los seis mejores equipos de cara al sorteo del próximo Mundial.

La histórica victoria de Los Pumas ante los All Blacks dejó algo más que una alegría deportiva: el seleccionado argentino de rugby sumó puntos claves en el ranking de World Rugby y se consolidó en el séptimo lugar de la tabla.

Con este triunfo, Argentina acumuló 1.79 puntos, lo que le permitió acercarse a Australia, que perdió ante Sudáfrica y cedió 0.23 unidades, aunque se mantiene en el sexto puesto. De esta manera, Los Pumas reducen la brecha con los Wallabies y se posicionan en una zona expectante.

El ranking mundial tiene un valor estratégico, ya que definirá a los cabezas de serie para el próximo Mundial, cuyo sorteo se realizará en diciembre. Solo los seis mejores equipos ocuparán ese privilegio, por lo que Argentina deberá sostener su rendimiento en los compromisos que restan.

Actualmente, las seis naciones que lideran la clasificación son Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Inglaterra y Australia. Así, Los Pumas se ubican al borde de ese selecto grupo, con la chance de seguir escalando si mantienen el nivel mostrado ante los neozelandeses.

El histórico triunfo frente a los All Blacks no solo marcó una página dorada para el rugby argentino, sino que también alimenta el sueño de llegar a Francia 2027 como uno de los grandes protagonistas.