Infantino se reunió con Trump de cara al Mundial 2026

Donald Trump y Gianni Infantino oficializaron en la Casa Blanca la fecha y el lugar donde se celebrará el sorteo del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. El evento se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy, en Washington, y fue presentado como “el inicio fenomenal de uno de los eventos más complejos en la historia del deporte”.



“Solo los presidentes de la FIFA, los presidentes de los países y quienes la ganan pueden tocarla porque es para ganadores solamente”, explicó el dirigente. Y agregó, dirigiéndose al mandatario: “Y como usted es un ganador, por supuesto que también puede hacerlo”, dijo mientras le entregaba el trofeo.



Durante la cita, Infantino le entregó a Trump el primer ticket para la final de la copa, que se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026. “Es, por supuesto, fila uno, asiento uno… el número del ticket es 45/47”, bromeó el suizo, en alusión al número de presidencias de Trump, considerando sus dos mandatos.

Mientras Trump sujetaba la copa, Infantino dijo que “el último en sostenerla fue Lionel Messi”, cuando Argentina se consagró como campeona en Qatar 2022. Más tarde, lo describió como “una hermosa pieza de oro” y, en tono de broma, preguntó si podía quedárselo para exponerla en la oficina Oval. La copa, elaborada en oro macizo de 18 quilates, se exhibe de forma restringida y, por protocolo, solo puede ser manipulada por quienes alcanzaron el título o representan oficialmente a una nación.

En sus declaraciones, Trump celebró el anuncio y destacó la envergadura del evento: “El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C. Será el evento más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un comienzo fenomenal. Estaremos involucrados”, dijo.

El evento tendrá además una apertura inédita al público: por primera vez, fanáticos de las 16 ciudades sede podrán acceder a un sorteo para ganar entradas gratuitas al sorteo final, con la posibilidad de vivir una experiencia VIP. Cada ciudad contará con una asignación limitada de accesos y los procedimientos serán anunciados por la FIFA en los próximos meses.

La máxima entidad del fútbol, por su parte, ratificó que el Mundial 2026 marcará un nuevo récord de participación, con 48 selecciones por primera vez en la historia y 104 partidos distribuidos en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El único antecedente de organización compartida ocurrió en 2002, cuando Japón y Corea del Sur fueron sede conjunta de una Copa del Mundo que finalizó con la consagración de Brasil.

El inicio de la 23ª edición del certamen más importante del mundo del fútbol se llevará a cabo el jueves 11 de junio del 2026 con un partido inaugural en el mítico Estadio Azteca de México.

Estados Unidos será el país con mayor presencia durante el certamen, con once de las dieciséis sedes distribuidas en su territorio. Las ciudades confirmadas son: Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Área de la Bahía de San Francisco, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Filadelfia, Kansas City (Misuri) y Boston. México, con tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), y Canadá, con dos (Toronto y Vancouver), completarán el mapa de la competencia.

Será la segunda vez que los Estados Unidos alberguen una Copa del Mundo: la primera fue en 1994.

México volverá a contar con el Estadio Azteca, un escenario especialmente icónico para los argentinos que fue sede de las finales de los torneos de 1970 y 1986. En tanto, Canadá vivirá su primera experiencia como país anfitrión, con el encuentro inaugural previsto en Toronto el viernes 12 de junio.