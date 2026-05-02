Franco Colapinto, quien el viernes disputó la clasificatoria con un meritorio octavo lugar, se posicionó décimo en el Sprint del Gran Premio de Miami y quedó detrás de su compañero el francés Pierre Gasly, quien terminó en el puesto 8.
En el inicio del Sprint, Colapinto fue superado por Gasly y además tuvo un roce con Max Verstappen en la largada.
La dupla de Alpine acaparó el 8vo. y 9no. lugar en gran parte de la carrera, pero a falta de dos vueltas, el argentino no pudo evitar la gran maniobra del argelino Isack Alexandre Hadjar, quien se quedó con el noveno puesto y lo relegó.
El ganador del Sprint fue el campeón Lando Norris (McLaren), quien se adueñó de la carrera en las últimas vueltas, con una ventaja considerable.
A partir de las 17 se largará la clasificación para la carrera principal.
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