Franco Colapinto terminó décimo en la Sprint del GP de Miami El argentino ahora se prepara para la clasificación de la carrera de este domingo.

Franco Colapinto, quien el viernes disputó la clasificatoria con un meritorio octavo lugar, se posicionó décimo en el Sprint del Gran Premio de Miami y quedó detrás de su compañero el francés Pierre Gasly, quien terminó en el puesto 8.

En el inicio del Sprint, Colapinto fue superado por Gasly y además tuvo un roce con Max Verstappen en la largada.

La dupla de Alpine acaparó el 8vo. y 9no. lugar en gran parte de la carrera, pero a falta de dos vueltas, el argentino no pudo evitar la gran maniobra del argelino Isack Alexandre Hadjar, quien se quedó con el noveno puesto y lo relegó.

El ganador del Sprint fue el campeón Lando Norris (McLaren), quien se adueñó de la carrera en las últimas vueltas, con una ventaja considerable.

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A partir de las 17 se largará la clasificación para la carrera principal.