Lucas Pusineri será nuevamente director técnico de Atlético Tucumán El DT regresa al club después de dos años. El conjunto tucumano viene de sufrir otra derrota, ante Rosario Central: dejó una imagen preocupante y extendió su racha negativa en el campeonato.

Atlético Tucumán sufrió la tercera derrota consecutiva en el Apertura de la Liga Profesional. El sábado, Rosario Central le ganó 3-1 en el Gigante de Arroyito y estiró su racha negativa. Este partido marcó la despedida de Facundo Sava, quien dirigió su último encuentro en el conjunto tucumano tras haber renunciado antes de viajar a Rosario. Y, pocas horas después, la dirigencia cerró a su reemplazante: vuelve Lucas Pusineri.

Pusineri es el elegido para reemplazar a Sava

Los directivos tucumanos avanzaron con las gestiones para contratar al reemplazante de Sava. Por estas horas el elegido es Lucas Pusineri y, ante el apretado calendario y la seguidilla de partidos, los dirigentes consideran que lo ideal seria tener al técnico el lunes en Tucumán para que se haga cargo del equipo y lo dirija ante Sarmiento.

El entrenador firmará un contrato hasta diciembre de este año y vuelve a la institución después de dos años. Su anterior ciclo fue entre 2022 y 2023. En ese momento, dirigió 57 partidos: 19 victorias, 22 empates y 16 derrotas. Con una efectividad del el 46,1 %.

Lo que dejó la derrota de Atlético Tucumán contra Rosario Central

El Decano tuvo otra noche para el olvido, el equipo no tuvo respuestas físicas, futbolísticas y mucho menos anímicas, y perdió su tercer partido seguido en el certamen local. Los directivos deberán moverse para encontrar al reemplazante de Sava, que ayer aprovechó la conferencia de prensa para oficializar su salida del club.

En su despedida el técnico expresó: “Como en todos los partidos intentamos dar lo mejor de nosotros, vine fundamentalmente para agradecer al club, a la institución y los dirigentes que me dieron la posibilidad de estar este año acá”, indico y agregó “Excepto estos últimos tres partidos, hemos tenido una año bueno. Quiero agradecer a los jugadores, fue un placer trabajar cada día con ellos. Agradecer a los que trabajan todos los días y a la gente de Tucumán que me trató muy bien, y por supuesto al hincha, que estuvo atrás nuestro todos los partidos, alentándonos. No tengo mucho más para decir del partido, fundamentalmente vine a agradecer todo lo que vi y a desearle lo mejor a Atlético Tucumán”, cerró Sava.

