Brasil le ganó a Japón 2-1 en la última jugada y avanzó a los octavos de final La Canarinha se impuso en Houston sobre los asiáticos con un tanto en el cierre del partido. Jugará contra el ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil en la próxima ronda

Brasil selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 de forma agónica al vencer por 2-1 a Japón en Houston. Kaishu Sano marcó el 1-0 parcial para los asiáticos, mientras que Casemiro igualó el trámite en el complemento. Cuando el duelo se encaminaba al tiempo extra, Gabriel Martinelli convirtió el gol definitivo a los 95 minutos. Se enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Brasil venció a Japón 2 a 1 en la llave 9 del Mundial 2026. Los goles de Brasil fueron anotados por Casemiro (10′ ST) y Gabriel Martinelli (50′ ST), mientras que Kaishu Sano marcó para Japón (28′ PT). Las estadísticas del encuentro reflejan la superioridad de Brasil en posesión (64% vs 36%), tiros al arco (19 vs 5) y pases correctos (625 vs 278). El partido comenzó con Japón liderando 1-0 al finalizar el primer tiempo, pero Brasil logró revertir la situación en la segunda mitad.

No se reportaron tarjetas rojas durante el partido. Los cambios en Brasil incluyeron a Danilo dos Santos de Oliveira por Bruno Guimarães y a Fabinho por Casemiro. En Japón, Koki Ogawa reemplazó a Daizen Maeda y Ao Tanaka a Daichi Kamada. Con esta victoria, Brasil continúa su camino en el torneo, manteniendo un historial positivo frente a Japón.

MIRA TAMBIÉN Mundial 2026: qué países juegan hoy por los 16avos de final y cómo sigue el cronograma