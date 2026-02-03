Martes de súper acción: se cierra la fecha del Apertura, arranca la Libertadores y hay clásico en Londres En un verano atípico por la inminencia del Mundial 2026, la agenda deportiva explota con actividad. Arsenal y Chelsea chocan por la Copa de la Liga inglesa, juega el Barcelona y tres partidos bajan el telón de la tercera jornada del fútbol argentino.

Este martes 3 de febrero no será un día más para los amantes del fútbol. El calendario, apretado y exigente debido a la preparación para la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026, ofrece un menú variado que va desde la definición de la fecha local hasta el regreso del torneo más importante del continente.

Fútbol Internacional: ojos en Inglaterra y España

El plato fuerte de la jornada europea llega desde el Reino Unido. Dos gigantes de Londres, Arsenal y Chelsea, se medirán en un duelo de alto voltaje por la Copa de la Liga Inglesa (Carabao Cup). En paralelo, el Barcelona buscará avanzar en la Copa del Rey ante el Albacete, mientras que en Italia el Milan visita al Bologna intentando no perderle pisada a la punta de la Serie A.

Vuelve la obsesión: Copa Libertadores

A nivel continental, la pelota vuelve a rodar en la Copa Libertadores de América. El torneo inicia su camino con la Fase 1, donde The Strongest (Bolivia) recibirá en la altura de La Paz a Deportivo Táchira (Venezuela), marcando el inicio oficial de la competencia más codiciada de Sudamérica.

Cierre de fecha en el ámbito local

La tercera fecha del Torneo Apertura se completa hoy con tres encuentros. Banfield recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el sur; más tarde, la acción se trasladará al interior con Independiente Rivadavia recibiendo a Sarmiento en Mendoza e Instituto haciendo lo propio ante Lanús en Córdoba.

La Agenda