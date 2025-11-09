Messi brilló, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y avanzó en los playoffs de la MLS Inter Miami se clasificó con autoridad a la siguiente ronda de los playoffs de la Conferencia Este tras una actuación brillante de Lionel Messi.

Inter Miami se clasificó con autoridad a la siguiente ronda de los playoffs de la Conferencia Este tras una actuación brillante de Lionel Messi, que lideró la goleada por 4-0 ante Nashville SC en el Chase Stadium.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano impuso condiciones desde el inicio. A los 10 minutos, el capitán abrió el marcador con una definición cruzada tras capturar un rebote de Tadeo Allende, dejando sin respuesta al arquero Joe Willis.

Messi fue el eje de todo el juego ofensivo: recibió numerosas faltas, manejó cada pelota parada y generó peligro constante. Antes del descanso, amplió la ventaja con una gran jugada colectiva que culminó con asistencia de Mateo Silvetti, firmando su doblete y el 2-0 parcial.

En el complemento, Nashville intentó reaccionar con un gol de Sam Surridge, pero el árbitro lo anuló por una infracción previa. Ese golpe desarticuló al visitante y potenció el dominio local.

A los 27 minutos, Inter Miami selló su superioridad con dos tantos consecutivos. Primero, Allende marcó el 3-0 tras una combinación entre Messi y Jordi Alba. Segundos más tarde, el cordobés volvió a aparecer con una exquisita definición por encima del arquero, tras un pase filtrado del rosarino, para decretar el 4-0 definitivo.

La clasificación tiene un sabor especial para el equipo del sur de Florida, que venía de una eliminación dolorosa ante Atlanta en los playoffs anteriores y ahora alcanzó por primera vez las semifinales de la Conferencia Este.

Sin Luis Suárez, suspendido por conducta antideportiva, Inter Miami mostró carácter y contundencia. Con un Messi inspiradísimo, el conjunto de Mascherano se metió entre los mejores del Este y ahora enfrentará a Cincinnati en la próxima instancia.