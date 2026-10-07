Messi, emocionado en su despedida: “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar” En una noche histórica, el capitán cerró su glorioso ciclo con la camiseta albiceleste. Agradeció el cariño del público a lo largo de los años, valoró el esfuerzo de sus compañeros y pidió unidad para defender al equipo en la etapa de recambio.

El capitán Lionel Messi le puso el punto final a su inigualable trayectoria con la Selección argentina. En el marco de su partido de despedida, el astro rosarino brindó un emotivo discurso sobre el campo de juego, donde aseguró que defender al conjunto nacional fue “lo mejor” que le pasó en la vida y dejó un mensaje de agradecimiento y aliento de cara al futuro.

“Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, sentenció Messi, visiblemente conmovido frente a una multitud que lo ovacionó sin pausas. En sus primeras palabras, el ídolo hizo un alto para recordar sus raíces y a su familia: “Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”.

Al repasar su camino, destacó la perseverancia que marcó su carrera internacional. “No me queda más que agradecer, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo”, afirmó. Asimismo, hizo una mención especial a la última Copa del Mundo y al desgaste físico sufrido en el duelo ante Inglaterra, asegurando que el equipo estuvo “muy cerquita” de retener el título y despejando cualquier especulación: “No pasó nada raro como dicen todos”.

El diez también se tomó un momento para enaltecer el compromiso de sus colegas. “No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre. Somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”, expresó. Además, valoró el acompañamiento incondicional de los hinchas a lo largo y ancho del país, recordando el primer partido en casa tras la consagración en Qatar como “uno de los mejores momentos” de su vida deportiva.

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En el cierre, ya asumiendo su nuevo rol de hincha, Messi advirtió sobre los desafíos que implicará el recambio generacional y lanzó un fuerte pedido a los simpatizantes: “Le digo adiós a la Selección, la voy a extrañar, pero ahora me toca estar de ese lado. Van a venir tiempos difíciles como cuando hay siempre un cambio grande, pero tenemos que estar todos unidos porque va a haber gente que va a hablar mal de la Selección y hay que defenderla”.