Messi entrenó con normalidad luego de un día agitado por los rumores sobre la salud de su padre El rosarino estuvo presente en el ensayo de esta jornada y lo hizo a la par de sus compañeros. Este jueves era día abierto para la prensa durante los primeros quince minutos y todas las cámaras apuntaron hacia La Pulga. Había muchos más periodistas de lo normal, algunos de medios extranjeros

La familia Messi vivió un jueves muy agitado por la fake news que anunciaba la muerte de Jorge, el papá de Lionel. Luego de la tormenta en medios y redes, Leo debía salir al campo para entrenar con vistas al partido del lunes 22 de junio ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J. Todas las cámaras apuntarían a él.

Había más medios que los habituales, muchos de ellos extranjeros, según informaron los enviados por TVL al predio de Kansas City, donde entrena el equipo que comanda Lionel Scaloni.

La fake news recorrió el mundo y todos buscaban la foto de La Pulga, la duda era saber cuál sería su semblante.

El comunicado de la familia sobre la salud de Jorge Messi, calmó las aguas. Frente a los rumores de todo tipo que circularon este jueves, fundamentalmente en redes sociales, la familia salió a aclarar la situación.

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El capitán argentino se prepara para el segundo partido del Mundial, luego de su gran actuación en el debut del certamen ecuménico que se disputa en norteamérica.