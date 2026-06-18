La familia Messi confirmó que Jorge evoluciona favorablemente A través de un comunicado oficial, la familia pidió responsabilidad y prudencia ante los rumores que circularon en las últimas horas sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi.

La familia Messi emitió este jueves un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Jorge, padre del capitán de la Selección Argentina. Según el texto, Jorge se encuentra bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente dentro del cuadro que presenta.

El comunicado también fue una respuesta directa a las versiones y especulaciones que circularon durante las últimas horas. La familia expresó su malestar ante lo que describió como una falta de sensibilidad y escrúpulos con los que algunos trataron una situación estrictamente privada.

En ese sentido, aclararon que únicamente el entorno más cercano cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge, y que cualquier versión que no provenga de la propia familia no debe considerarse válida ni veraz.

El texto cerró con un pedido expreso: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.”

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La familia agradeció las muestras de cariño recibidas y solicitó que se preserve la privacidad e intimidad de Jorge durante este proceso. Aclararon que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales correspondientes.