Messi viajaría directo a Rosario en avión privado El capitán de la selección fue a Miami y desde allí emprendería vuelo a la ciudad para pasar unos días con sus afectos

Lionel Messi no regresa al país junto con el resto de la delegación de la selección argentina, cuyo arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza está previsto para la tarde de este lunes. El capitán del equipo viajó a Miami desde Nueva York y, según trascendió, desde allí volaría directamente a Rosario en avión privado, probablemente este martes.

El 10 fue uno de los futbolistas que no abordaron el vuelo que partió desde Nueva York después de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. Rodrigo De Paul tampoco regresó con el grupo.

En Rosario pasaría unos días junto a su familia luego de una Copa del Mundo de enorme desgaste físico y emocional, antes de reincorporarse al Inter de Miami.

Luego del debut en el Mundial ante Argelia, el rosarino se emocionó hasta las lágrimas tras convertir tres goles y explicó que atravesaba un momento personal difícil, ajeno al fútbol.

En esas horas trascendieron versiones sobre un problema de salud de su padre. Posteriormente, la familia aclaró que se encontraba bajo seguimiento médico, en recuperación y con una evolución favorable.

Lo cierto es que el tratamiento le impidió a Jorge Messi viajar al Mundial, cosa que sí hizo, por ejemplo, en la edición anterior del torneo, en Qatar.

Después de disputar a los 39 años el que podría haber sido su último Mundial, Messi tendría ahora como prioridad reencontrarse con sus afectos. El capitán fue determinante en el recorrido de Argentina hasta una nueva final.