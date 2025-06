Miguel Ángel Russo se emocionó en la presentación como nuevo técnico de Boca: “Conozco muy bien este club” El entrenador comenzó su tercer ciclo en el Xeneize y en un par de semanas tendrá su estreno en el Mundial de Clubes. Los detalles

Tras llegar a semifinales del torneo con San Lorenzo y una salida polémica de ese club por parte del DT, este lunes Juan Román Riquelme presentó a Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador de Boca.

Será el tercer ciclo del técnico al frente de la institución que en pocos días jugará el Mundial de Clubes contra Benfica y Bayern Munich.

Con su habitual estilo, el presidente de la entidad azul y oro hizo una breve introducción en la que reconoció a Russo como su amigo personal y se mostró “feliz” por presentarlo nuevamente. Por su parte, antes de responder preguntas, el ex DT de Central se quebró al escuchar las palabras del presidente xeineize.

“Cuando llega un entrenador nuevo nos ponemos contentos. Hoy para mí es un día diferente. Tengo mucha felicidad. Presentamos al último DT que nos regaló la Copa Libertadores y porque es mi amigo. Vamos a intentar ayudarlo. Ojalá que disfrutes. Te quiero y felicidades”.

MIRA TAMBIÉN Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Sudamericana

El experimentado entrenador agradeció a Román y respondió las preguntas de los periodistas: “Estoy muy contento porque sé lo que es Boca. Sé lo que vamos a jugar y estar en este momento es una alegría muy grande. Me gusta lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico. Siempre buscando lo mejor”.

“Sé lo que es el mundo Boca. Yo lo disfruto. Sé lo que significa. Es una alegría inmensa. Sé que tenemos que trabajar mucho y competir a la cual estaremos abocados en la planificación. Estamos hablando de un club muy grande a nivel mundial”, agregó.



MIRA TAMBIÉN Lionel Messi ya está en Argentina para sumarse a la Selección de cara a la doble fecha de Eliminatorias

“La gente de fútbol maneja los tiempos. Se dijeron muchas tonterías. La gente de fútbol, muchos presidentes ex jugadores saben cómo manejarse. Siempre hemos estado hablando. Más allá que yo me fui de Boca. Román siempre me llamaba. Hemos mantenido una relación propia muy cerrada. Y cómo la puede tener con Belloso, que han sido futbolistas, que tienen mis mismos códigos. La mayoría de lo que se dijo no son verdades”.