Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Sudamericana La Conmebol sorteó este lunes en Paraguay los cruces para ambos torneos que comenzarán en julio y agosto.

Los cruces de octavos de final de Copa Sudamericana se sortearon este lunes y se definieron los rivales de Huracán, Independiente, Lanús y Godoy Cruz. Por otro lado, se sortearon los cruces de octavos de la Copa Libertadores, donde River, Vélez, Racing y Estudiantes, conocieron a sus rivales.

Huracán, subcampeón del futbol argentino, enfrentará al ganador de la serie entre San Antonio Bulo Bulo de Bolivia y Once Caldas de Colombia. Asimismo, Independiente enfrentará al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Guaraní de Paraguay.

Por su parte, Lanús jugará ante el ganador de Central Córdoba de Santiago del Estero y Cerro Largo de Uruguay, mientras que Godoy Cruz de Mendoza enfrentará al vencedor de la serie entre Atlético Bucaramanga de Colombia y Atlético Mineiro de Brasil.

A. Universidad Católica (ECU) vs. Ganador de: Alianza Lima (PER) vs Gremio (BRA)

B. Cienciano (PER) vs. Ganador de: Bolivar (BOL) vs Palestino (CHI)

C. Huracán (ARG) vs. Ganador de: San Antonio Bulo Bulo (BOL) vs Once Caldas (COL)

D. Fluminense (BRA) vs. Ganador de: Bahia (BRA) vs América de Cali (COL)

E. Lanús (ARG) vs. Ganador de: Central Córdoba (ARG) vs Cerro Largo (URU)

F. Mushuc Runa (ECU) vs. Ganador de: Independiente del Valle (ECU) vs Vasco da Gama (BRA)

G. Godoy Cruz (ARG) vs. Ganador de: Atlético Bucaramanga (COL) vs Atlético Mineiro (BRA)

H. Independiente (ARG) vs. Ganador de: Universidad de Chile (CHI) vs Guaraní (PAR)

Calendario de la Copa Sudamericana 2025

Play-off: del 15 al 24 de julio

Octavos de final: 12 de agosto

Cuartos de final: desde el 16 de septiembre

Semifinales: desde el 21 de octubre

Final: 22 de noviembre con sede a confirmar

Copa Libertadores

La Conmebol sorteó los octavos de final de la Copa Libertadores de América donde River enfrentará a Libertad de Paraguay. En el otro cuadro de la fase final se encuentran los tres argentinos: Racing, Estudiantes de La Plata y Vélez.

La Academia enfrentará a Peñarol de Uruguay, el Fortín a Fortaleza de Brasil y el Pincha a Cerro Porteño de Paraguay.

A. São Paulo (BRA) vs. Atlético Nacional (COL)

B. Vélez (ARG) vs. Fortaleza

C. Inter de Porto Alegre (BRA) vs. Flamengo (BRA)

D. Palmeiras (BRA) vs. Universitario (PER)

E. River (ARG) vs. Libertad (PAR)

F. Estudiantes (ARG) vs. Cerro Porteño (PAR)

G. Racing (ARG) vs. Peñarol (URU)

H. Liga de Quito (ECU) vs. Botafogo (BRA)

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Octavos de Final: Ida: 12–14 de agosto Vuelta: 19–21 de agosto

Cuartos de Final: Ida: 16–18 de septiembre Vuelta: 23–25 de septiembre

Semifinales: Ida: 21–22 de octubre Vuelta: 28–29 de octubre

Final Única: 29 de noviembre de 2025 Sede de la Final: Lima, Perú