Mundial 2026: Estados Unidos habilita turnos prioritarios para tramitar la visa El Departamento de Estado estadounidense activó a partir de este martes el sistema FIFA Pass, un programa de citas prioritarias para la obtención de visados para todas aquellas personas que hayan comprado entradas para la Copa del Mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha desde este martes el sistema FIFA Pass, un programa de turnos prioritarios para tramitar la visa dirigido a quienes ya compraron entradas para partidos del Mundial de fútbol que se va a jugar este año en Norteamérica.

Como parte de la iniciativa, Washington va a sumar más de 500 funcionarios consulares para acelerar el procesamiento de visas vinculadas al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, según confirmó a la agencia EFE un funcionario del Departamento de Estado.

De cara al torneo, el grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de la organización aseguró que en más del 80% de los países se lograron reducir los tiempos de espera para obtener una visa.

Al momento de la entrevista consular, el solicitante “deberá demostrar que cumple con todos los requisitos para la visa, que piensa respetar las leyes estadounidenses y que va a salir del país una vez terminado el torneo”. “La seguridad de Estados Unidos y la protección de nuestras fronteras siguen siendo la prioridad número uno”, remarcó el funcionario.

En esa misma línea, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, ya había advertido que para el gobierno estadounidense “cada decisión sobre una visa es una decisión de seguridad nacional”.

En una conferencia de prensa previa al sorteo del Mundial, Giuliani tampoco descartó que pueda haber redadas o detenciones de inmigrantes, en línea con las duras políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

A fines del año pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que se recibieron más de 150 millones de solicitudes de entradas, una cifra que multiplica por unas 30 veces la cantidad de tickets disponibles.