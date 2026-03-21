Atlético Tucumán derrotó a Gimnasia de La Plata El equipo dirigido por Julio César Falcioni derrotó 1 a 0 al Lobo en el duelo disputado en el estadio Monumental José Fierro. El gol del triunfo lo anotó Clever Ferreira.

Atlético Tucumán derrotó este viernes 1-0 a Gimnasia de La Plata, en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 12 del Torneo Apertura, y de esta manera consiguió una victoria muy necesaria para cortar su mala racha y empezar a tomar aire.

El único gol de la noche lo convirtió el defensor paraguayo Clever Ferreira, a los 12 minutos del primer tiempo, en un arranque en el que el conjunto tucumano logró golpear rápido y luego sostener la diferencia hasta el cierre.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni edificó una victoria trabajada, sin demasiado margen, pero valiosa por el contexto. El “Decano” volvió a festejar después de cinco partidos y sumó sus primeros tres puntos desde la llegada del experimentado entrenador.

Gimnasia, que tuvo más la pelota durante buena parte del encuentro, empujó en el tramo final en busca del empate, pero se encontró con una defensa firme del local y con la seguridad de Luis Ingolotti cuando tuvo que intervenir. En las estadísticas finales, el “Lobo” terminó con 63,1 por ciento de posesión, aunque apenas registró un tiro al arco.

MIRA TAMBIÉN San Martín empató en la última jugada

Con este resultado, Atlético Tucumán llegó a los 9 puntos y quedó con registro de dos victorias, tres empates y seis derrotas, mientras que Gimnasia se mantuvo con 14 unidades y podría comprometer su lugar entre los puestos de clasificación.

Para el conjunto tucumano, el triunfo significó mucho más que tres puntos: fue un desahogo, una señal de reacción y una bocanada de alivio en un campeonato que hasta acá lo venía teniendo demasiado cerca del fondo.

Fuente Noticias Argentinas