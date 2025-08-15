Murió Ramón Maddoni, maestro del fútbol argentino y descubridor de cracks como Riquelme, Tévez y Cambiasso La noticia la confirmó el Club Social Parque, donde trabajó toda su vida. También pasó por Boca y Argentinos.

El entrenador y formador de juveniles Ramón Maddoni falleció el jueves a los 83 años. La noticia fue confirmada por el Club Parque de la Ciudad de Buenos Aires, en el que trabajó durante gran parte de su vida.

Entre otros, su ojo clínico permitió descubrir a talentos como Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Fernando Gago y Juan Pablo Sorín.

El histórico captador de talentos también se desempeñó en Argentinos Juniors y Boca.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, comunicó el Club Parque a través de su cuenta de Instagram.

MIRA TAMBIÉN River empató ante Libertad y la serie quedó abierta para la revancha en el Monumental

Junto a Maddoni se formaron jugadores de la talla de Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso y Diego Cagna.

También dos campeones del mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022: Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

“Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”, le explicó años atrás Maddoni a TyC Sports en una entrevista.

“Alguien me puso todo este conocimiento, como diciendo yo te voy a sacar algo que querés mucho, pero te voy a dar algo que amás. El padre de los Batista me ayudó, me convenció a que haga esto. Yo tenía dos carnicerías y un camión. Dejé todo y me dediqué a esto que es hermoso”, dijo.