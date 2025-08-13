Newell’s derrotó 3-2 a Atlético Tucumán y se quedó con la clasificación En un duelo cargado de emociones en Salta, la Lepra superó al Decano con goles de Lollo, Maroni y González, y se medirá ante Belgrano por un lugar en semifinales.

Newell’s Old Boys se quedó con un triunfo clave por 3-2 frente a Atlético Tucumán en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Belgrano. Luciano Lollo, Gonzalo Maroni y Carlos González marcaron para el conjunto rosarino, mientras que Miguel Brizuela y Mateo Coronel convirtieron para el equipo tucumano.

El partido comenzó con intensidad. A los 2 minutos, Fabián Noguera tuvo la primera ocasión para la Lepra con un cabezazo desviado. A los 13′, Luciano Lollo rompió el cero al desmarcarse en el área y conectar de cabeza tras un desvío, poniendo en ventaja a Newell’s. Sin embargo, Atlético reaccionó: a los 32′, Miguel Brizuela igualó de cabeza, y apenas cuatro minutos después, Mateo Coronel aprovechó un error de Espínola para dar vuelta el marcador.

La respuesta de Newell’s no tardó. A los 39′, Gonzalo Maroni se anticipó en el primer palo y empató el partido 2-2 antes del descanso. El complemento comenzó con el marcador igualado, pero a los 16 minutos, Carlos González aguantó la pelota en el área, se impuso entre tres defensores y marcó el gol definitivo para el 3-2.

Con este resultado, Newell’s se metió entre los ocho mejores del certamen más federal del país y buscará un lugar en semifinales ante Belgrano, en lo que promete ser otro cruce de alto voltaje.